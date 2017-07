Denuncian que a EOXI de Vigo deixa a unha enfermeira para 69 pacientes psiquiátricos no Nicolás Peña

Print This Post

O Sindicato de Enfermería en Vigo denuncia a situación que viven as enfermeiras do Nicolás Peña ao cargo de pacientes psiquiátricos. Durante o fin de semana, os 69 pacientes que hai actualmente ingresados en distintos departamentos, segundo o grao de complexidade da súa patoloxía, dependen única e exclusivamente dunha enfermeira. Esta profesional queda ao cargo dos que se atopan na zona de observación, denominada UCE, dos agudos e dos máis estables.

A porcentaxe de pacientes por enfermeira supera calquera cociente establecida. Se a media ideal en Medicamento Interno é dunha enfermeira por cada dez pacientes, ou na UCI unha enfermeira por cada 3 pacientes, o que está a suceder no Nicolás Peña, con pacientes psiquiátricos rompe calquera cociente.

Ademais, durante o fin de semana tampouco dispoñerían de médico, por tanto ven obrigadas a chamar ao 061 para atender situacións críticas que poidan xurdir, o cal tampouco é de recibo pois ese servizo non debe ser utilizado polo propio hospital, que debería contar con persoal suficiente para atender urxencias, e non ter que depender doutros.

Non é a primeira vez que SATSE denuncia esta situación, o cal nos parece aínda máis grave por parte da Administración que non fixo nada por melloralo desde o traslado do antigo Rebullón, onde ocorría exactamente o mesmo.

Desde SATSE lembramos que se trata de pacientes psiquiátricos, xa complexos de por se, que ademais teñen outras patoloxías, nalgúns casos, complicadas. Por iso esiximos que se mellore esta situación, e que se aumente o número de enfermeiras nesta unidade.