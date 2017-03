Denuncian a escasa dilixencia das autonomías para acabar coa temporalidade

135 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O Sindicato de Enfermería, SATSE, denunciou a escasa dilixencia dos gobernos autonómicos por acabar co abuso da contratación temporal de profesionais que eles mesmos incentivaron desde hai moitos anos, apuntando que as propostas que presentaron sobre a modificación do Estatuto Marco do persoal dos servizos de saúde son “absolutamente insuficientes”.

SATSE lembra que o abuso da contratación temporal de profesionais sanitarios foi unha práctica habitual de todos os servizos de saúde desde hai décadas, mentres o Ministerio de Sanidade miraba “cara a outro lado”, e só reaccionaron tras coñecerse as sentenzas do Tribunal de Xustiza Europeo, que supoñían un claro “tirón de orellas” á súa forma de actuar.

“Agora víronse obrigados a presentarse de fronte a opinión pública como os principais interesados por acabar coa discriminación existente entre o persoal temporal e o estatutario fixo, pero, ata o momento, o único que demostraron é falta de axilidade e de ambición para solucionar o problema”, apuntan desde o Sindicato de Enfermería.

Para SATSE, un claro exemplo da súa falta de dilixencia é que renunciaron, desde o primeiro momento, a estudar as necesidades reais de persoais que hai nos seus respectivos servizos de saúde, como así se plasma no informe que elaboraron recentemente.

Sobre este asunto, SATSE subliña a necesidade de que os servizos de saúde identifiquen e cuantifiquen o número de prazas que deben transformarse ou crearse como emprego estable, definindo, sen dúbida, os persoais necesarios para dar unha óptima asistencia sanitaria aos cidadáns.

Tamén se constata que non están a poñer do seu parte todo o que deberían cando se comparan as súas propostas relativas á modificación da Lei do Estatuto Marco do Persoal Estatutario dos Servizos de Saúde, e as presentadas por SATSE, xunto ao resto de organizacións sindicais que forman parte do Ámbito de Negociación.

Respecto diso, o Sindicato lembra que onte se rexistrou no Ministerio de Sanidade o documento de alegacións presentado polas organizacións do Ámbito de Negociación, ao informe realizado polas Comunidades Autónomas tras analizar a temporalidade existente no Sistema Nacional de Saúde.

Entre outras demandas, destaca a necesidade de realizar unha oferta excepcional de emprego público, coordinada no conxunto do SNS, cun concurso de traslados previo.

A este respecto, SATSE reclama que se prioricen as categorías máis numerosas e con máis eventualidade; que haxa convocatorias independentes por cada Servizo de Saúde, pero coordinadas para cada categoría en canto a datas e prazos de resolución, baremos comúns, parte común nos temarios, e celebración de exames o mesmo día para todos os servizos de saúde, así como a creación dun órgano coordinador das devanditas convocatorias.

Ademais da elaboración dun Plan plurianual para a abordaxe da temporalidade, SATSE e o resto de sindicatos reclaman a creación dun sistema de traslados mediante “concurso aberto e permanente”, que permita unha mobilidade continua evitando as demoras actuais en canto á convocatoria e resolución das mesmas.

Tamén propoñen a tramitación do proxecto do Real Decreto de homogenización de baremos, baseado no acordo previo que se alcanzou no Ámbito de Negociación en 2014.

Como xa fixo na reunión do Foro Marco, SATSE volveu a demandar que, unha vez atópense máis avanzados os traballos, celébrese unha reunión técnica con representantes de todas as autonomías, xa que considera que hai que definir unha folla de ruta clara de accións a realizar cun calendario concreto para que estas non se alonguen no tempo.



