Denuncian por facilitar datos falsos da súa identidade tras o incumpliento dunha orde de afastamento

O pasado venres ás 20:58 horas a Sala de Comunicacións do 092 recibiu unha chamada procedente da zona da Travesía de Vigo.

O alertante que manifestou ser J.F.F, que tiña á súa muller no seu domicilio sobre a que o xulgado lle había imposto unha orde de afastamento.

A citada manifestou que se acudiu no domicilio coa intención de recoller roupa, o solicitante manifiestou que para evitar problemas, requiriu a presenza da patrulla, ao ser ela a que vulnera a citada orde.

