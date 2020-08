Denuncian que a Xunta abre as escolas infantís sen garantir a seguridade diante do coronavirus

O DOG do 17 de agosto vén de recoller a resolución da Consellería de Política Social  para a apertura das escolas infantís o 1 de setembro baixo a sombra da Covid-19. Dende o sector de Autonómica da CIG-Administración denuncian que a Xunta acorda a reapertura de servizos e centros de atención á infancia como son as escolas infantís 0-3 anos, os puntos a atención á infancia, casas niño, espazos infantís e ludotecas sen que exista un protocolo preventivo de actuación perante o virus válido e consensuado, “e o que refiren nen sequera foi tratado no Comité de Seguridade e Saúde Laboral”.

Neste senso, consideran que o texto de protocolo unilateral pendurado na páxina web de Política Social é de imposible cumprimento se non se amplían os medios humanos e materiais. “En conclusión: a Xunta quere unha incorporación a custe cero”, critican.

Ademais, lembran que non se fixeron as preceptivas avaliacións de riscos laborais dos centros a respecto do risco biolóxico da Covid-19 e que tampouco se adaptou o ‘Plan de reactivación no ámbito infantoxuvenil en relación ca infección polo virus SARS-CoV’. “É evidente a diferencia que hai entre unha escola infantil e unha casa niño, ou entre un centro escola de Allariz e unha escola infantil de Antela en Ourense”, sinalan.

Tamén denuncian a falta de negociacións coa Consellería, “que se nega a tratar as condicións laborais impoñendo a sua vontade dende o comezo da pandemia e poñendo en risco ao seu persoal sen ningunha consideración”. De feito, para que aportaran material de protección e fixeran avalicións de riscos nas residencias de maiores “tivemos que denunciar diante da Inspección de Traballo e Seguridade Social e acudir á Fiscalía: agora seis meses despois continúan coa súa neglixencia”.

Principais demandas da CIG:

-Asegurar a protección das traballadoras especialmente sensibles e embarazadas.

-Negociación do protocolo de incorporación cos cativos/as.

-Avaliación de riscos laborais e adaptación do protocolo a cada centro de traballo por persoal especializado, xa que cada centro é diferente.

-Establecer unha persoa directora e coordinadora para Covid-19 formada e liberada da actividade docente nas aulas.

-Negociación de carteleiras de traballo e revisión das solicitudes de conciliación e flexibilización do persoal.

-Axustar o horario dos centros á matrícula actual e ao establecemento de burbullas ou illas de convivencia que dificulten o espallamento o contaxio (negociada co persoal).

Finalmente, dende a CIG-Autonómica entenden que as escolas infantís, ao igual que outros servizos públicos, teñen que poñerse en funcionamento coa máxima normalidade posible, “pero parécenos unha irresponsabilidade social intolerable da Xunta de Galiza que se faga sen seguridade fronte á Covid-19”.