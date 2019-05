Denuncian que as enfermeiras, enfermeiros e fisioterapeutas seguen “traballando máis por menos”

O Sindicato de Enfermería, SATSE, reclamou a gobernos e partidos políticos que na nova lexislatura que agora comeza a nivel estatal e, en poucos días, a nivel autonómico, recupérense todos os dereitos perdidos nos anos de crises e mellórense as condicións laborais duns profesionais, como son as enfermeiras, enfermeiros e fisioterapeutas, que seguen “traballando máis por menos”.

SATSE sumouse, un ano máis, á celebración do Día Internacional dos Traballadores, o 1 de maio, lanzando unha clara mensaxe, tanto ao próximo Goberno estatal, como aos que xurdan das eleccións autonómicas do 26 de maio, sobre a necesidade de acabar, dunha vez por todas, cuns recortes que, transcorridos xa uns anos de mellora da economía do noso país, seguen prexudicando ás enfermeiras, enfermeiros e fisioterapeutas e, como consecuencia, a todos os pacientes aos que prestan a súa atención e coidados.

“Levamos xa varios anos escoitando aos nosos responsables públicos que saímos do túnel e que a nosa economía crece por encima da doutros moitos países, pero os nosos traballadores continúan pagando por unha crise que non provocaron e que lles supuxo numerosas consecuencias negativas na súa vida laboral e tamén persoal”, apuntan desde a organización sindical.

O claro déficit de persoais de Enfermería e Fisioterapia é outro gran problema do noso sistema sanitario, xa que compromete a seguridade na atención que se presta á cidadanía e aos pacientes, segundo SATSE. Respecto diso, a organización sindical espera que nesta nova lexislatura poida debaterse no Congreso dos Deputados a Lei de Seguridade do Paciente que está a impulsar e que os partidos lle dean o seu apoio para que se faga realidade canto antes.

