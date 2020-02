Denuncian que Corina Porro “lle regala” á Xunta 15 locais do Casco Vello

O goberno municipal de Vigo denunciou este mércores que a presidenta do Consorcio Casco Vello (organismo participado nun 90 por cento pola Xunta e nun 10 por cento polo Concello), Corina Porro, propón “regalarlle” á administración autonómica 15 locais deste organismo para que a Xunta, á súa vez, “os doe a algunha institución”.

“Estamos de novo ante a repetición do acontecido en Zona Franca coa anterior delegada, que lle regalou á Xunta un edificio de 5,5 millóns de euros para que esta llo regalara a outra institución” manifesta o goberno local.

Exactamente igual que naquela ocasión desde o Concello opoñémonos a que o Consorcio, entidade viguesa, lle regale á Xunta 15 locais comerciais no Casco Vello de Vigo.

O Concello lamenta a incapacidade da presidencia do Consorcio nos últimos anos para poñer no mercado estes locais. O Concello, principal promotor turístico e cultural de Vigo, por todo iso, o goberno vigués anunciou que, na próxima reunión do Consello de Administración do Consorcio presentará unha alternativa que evitará a descapitalización do Consorcio para que este poida seguir o seu labor de rehabilitación do Casco Vello, asegurando a utilización de locais por entidades culturais, turísticas e de diferentes ámbitos da cidade.

“Unha vez máis, a Xunta de Galicia enganou á Universidade de Vigo asinando un protocolo no que lle ofrece edificios que non son da súa propiedade, senón do Consorcio do Casco Vello de

Vigo” denuncia o goberno vigués.

Por outra banda, e en relación coa cesión dun local para establecer en Vigo unha sede do Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), o Concello apóiaa pero marcará prazos para asegurar que esta proposta da Xunta de Galicia se levará adiante.