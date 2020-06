Denuncian que los bancos no cumplen la normativa sobre traspaso de cuentas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denuncia las trabas que ponen las entidades financieras para evitar que sus clientes trasladen su cuenta corriente de una entidad a otra, una práctica desleal que afecta a la libre competencia en el sector bancario. Esta es la principal conclusión de una prueba practica que ha llevado a cabo OCU. Los resultados y conclusiones de esta prueba se publica en la revista Dinero y Derechos del mes de julio.

OCU considera que cambiar de banco debería ser tan sencillo como cambiar de compañía telefónica o de electricidad. Sin embargo, en la práctica, los consumidores son reticentes a cambiar de banco con frecuencia. A ello contribuyen sin duda las dificultades y problemas a los que se enfrenta el consumidor. De hecho, no es casualidad que este asunto sea el tercer motivo de reclamación ante el Banco de España.

En marzo de 2019 entró en vigor una normativa europea que tenía como objetivo simplificar y facilitar para los consumidores el cambio de cuenta entre entidades, y favorecer el nivel de competencia entre los bancos. La Norma establece la obligatoriedad de poner a disposición de los consumidores un formulario que el consumidor entrega en el banco al que se quiere cambiar y que tiene por objeto facilitar el cambio automático de los recibos domiciliados, el traslado de las transferencias periódicas (nominas, pensiones, etc.), las órdenes de pago, el traslado del saldo y el cierre de la cuenta.

OCU ha querido comprobar si los bancos informan a los consumidores y cumplen sus obligaciones en el procedimiento de traslado de cuentas. Y los resultados no pueden ser más desalentadores. Ocho de las veintiuna entidades financieras analizadas no tienen a disposición de los consumidores el formulario de solicitud de cambio de una forma accesible y adecuada.

La Organización ha llevado a cabo seis intentos de cambios de cuenta entre entidades y no ha logrado concluir ninguno con éxito. Durante los mismos, los empleados desconocían la normativa o informaban de forma errónea: se han puesto todo tipo de trabas injustificadas para acceder y entregar el formulario, se ha contestado con semanas e incluso meses de retraso y no se han justificado los rechazos a las solicitudes. En definitiva, tras meses de intentos no ha sido posible completar el cambio de cuenta corriente entre entidades.

Para OCU no existe ningún tipo de razón que explique la desidia de los bancos a la hora de facilitar el cambio de cuenta entre entidades. Por ello resulta extraño que existiendo una norma que facilite la captación de nuevos clientes a través del traspaso de cuentas, los bancos no promocionen este procedimiento.

Por esta razón, OCU ha denunciado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que investigue las posibles prácticas desleales que tienen como objetivo restringir la competencia en el sector bancario, y ante el Banco de España por impedir la aplicación efectiva de la normativa de traslado de cuentas.