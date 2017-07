Denuncian a trampa en Renfe para non pagar IRPF

Print This Post

Onte celebrouse unha reunión do Comité Xeral de Empresa coa Dirección do Grupo Renfe, onde nos fixeron entrega dun “Plan de Compensación Flexible”. Un Plan que a Empresa estivo maquinando desde hai meses e que adxudicou á empresa Aon Hewitt España S.A. (pertencente ao broker internacional Aon Corporation) por un importe de 468.391€, en concepto de “Servizo de deseño, implantación e administración dun plan de compensación flexible para do Grupo Renfe”.

O Sindicato Ferroviario manifestou claramente á Empresa e aos demais sindicatos que non esta de acordo en que se induza a quitar nin un euro dos salarios para beneficiar a empresas privadas e en detrimento do servizo público.

OFRECEN UNS “SERVIZOS” CUXO CUSTO O DESCONTASEN DO SALARIO

1) Seguros médicos privados, 2) Cheque gardería, 3) Cursos Formativos (relacionados co posto de traballo) e 4) Cheque ou cartón restaurante (de 9€/día, exceso considerado retribución en especie e incompatible con abono de dietas). Todo iso adornado como un “catálogo de servizos” que axudan á “conciliación familiar e profesional” e que non terían retención do IRPF.

É dicir, ademais de descontar salario por ese “servizo”, deixaríase de contribuír ao mantemento dos servizos públicos aos que temos dereito, como sanidade, educación, transporte, etc.

“É vergoñento que unha empresa pública, como o Grupo Renfe, faga Plans para pagar menos IRPF (disfrazándoo como beneficioso para o seu persoal), prexudicando gravemente aos fondos públicos do Estado cos que se deben garantir os servizos públicos aos que temos dereito: sanidade, ensino, transporte?, etc.”

E máis grave aínda é que conte para iso co visto e prace (polo menos na reunión de onte) de CCOO, UXT, SEMAF e CXT. Quen di defender os servizos públicos non deberían facer o contrario: aceptan martingalas como estas que -por moi legais que poidan ser- consideramos que son inmorais e unha “estafa legal” á cidadanía, manifestan desde o Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical).

Parécenos unha situación impresentable, moi en liña co que fai uno anos estiveron a piques de implantar na empresa pública ferroviaria (e que puidemos paralizar quen nos opuxen a iso), como foi o intento de descontarnos o 5% do noso salario para desvialo a Plans de Pensións privados que xestionaban algúns sindicatos; os mesmos que agora ven con bos ollos este nefasto Plan, engaden desde o sindicato.

O que necesitamos non é que ofrezan “servizos” que nos van a descontar da nosa nómina, senón que a empresa garanta servizos que nos quitaron e outros que deberiamos ter.

Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical) rexeita o Plan de Compensación Flexible e defendendo

Comedores laborais. Recuperar os comedores laborais que foron pechando, un tras outro, nas diferentes estacións, e xeneralizar a súa implantación.

Restauración de servizo. Recuperar o dereito a almorzos, comidas e ceas de servizo, tanto a bordo do tren como nos restaurantes e cafeterías das estacións.

Garderías. Establecemento de garderías laborais nos núcleos ferroviarios, como vén ocorrendo noutras empresas e sectores da produción.

Parking en estacións. Recuperar o dereito a aparcadoiro gratuíto en estacións para o persoal de servizo, garantindo a situación xa existente nalgunhas estacións.

Formación. Elaboración de Plans de Formación serios, garantindo un curso anual de reciclaxe e formación, destinando a iso un mínimo de 80 horas lectivas en horario laboral.

As organizacións sindicais deben actuar para esixir melloras e recuperar dereitos perdidos, non para facilitar plans empresariais que pagamos do noso peto, descapitalizando ademais os servizos públicos aos que temos dereito, din desde o Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical).

Gastáronse un pasteiro de diñeiro público nun plan “para traballadores” e pregúntannos a opinión cando xa o teñen feito, decidido e adxudicado, denuncian desde o Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical).

O Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical) se fan unhas preguntas

Que pasaría se ningunha persoa traballadora acollésese a ese Plan, xa que din que é “voluntario”?.

Que pasaría co medio millón de euros adxudicado a unha empresa privada por parte dunha entidade pública como é o Grupo Renfe?

Quen ou quen obtén pingües beneficios de todo isto?