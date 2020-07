Deputación e Universidade de Vigo “suman vontades e intelixencias” a través da Cátedra de Feminismos 4.0 para “situar á igualdade como a grande referencia”

Coa premisa, tal e como destacou a presidenta Carmela Silva, de “sumar vontades e intelixencias e situar √° igualdade como a grande referencia”, a Deputaci√≥n de Pontevedra e a Universidade de Vigo ¬†ve√Īen de asinar o segundo convenio da C√°tedra de Feminismos 4.0. ¬†No acto de sinatura, no que participaron Silva e o reitor Manuel Reigosa, a presidenta avanzou que a c√°tedra centrarase no estudo “da posici√≥n das mulleres nas STEM, no mundo da innovaci√≥n e da dixitalizaci√≥n, que presenta datos realmente alarmantes que¬† implican que as mulleres estamos perdendo este tren e temos que tomar conciencia da situaci√≥n”.

“Hoxe agr√°dame estar aqu√≠, na Sala Rosal√≠a de Castro, cando a√≠nda temos a exposici√≥n do 8M, asinando este segundo convenio que prop√≥n actividades moi ambiciosas”, destacou Carmela Silva satisfeita tras asinar o convenio coa Universidade de Vigo, “porque as administraci√≥ns temos que estar cada d√≠a m√°is cerca do co√Īecemento e o co√Īecemento radica nas universidades”.¬†¬† Neste eido, a presidenta provincial aproveitou a ocasi√≥n para enxalzar o papel do reitor e da Universidade de Vigo no √°mbito da igualdade e do feminismo, recordando a s√ļa recente incorporaci√≥n √° rede de Bibliotecas de Igualdade.

Pola s√ļa banda o reitor Manuel Reigosa destacou que “temos moitos retos como sociedade, pero a igualdade √© fundamental no s√©culo XXI”.¬† Ao respecto, o reitor reivindicou a necesidade de que “universidade faga chegar a s√ļa voz” a trav√©s da docencia, “con xente que saia das nosas aulas con conciencia de que a sociedade ten que ser feminista”, da investigaci√≥n e da divulgaci√≥n. As√≠, Reigosa destacou que “as tres ramas da universidade ‚Äďdocencia, investigaci√≥n e divulgaci√≥n- te√Īen que estar impregnadas de feminismo e esta c√°tedra nos vai permitir actuar como altofalante, creando conciencia e co√Īecemento do cami√Īo que queda por percorrer”.

O novo convenio para o desenvolvemento da C√°tedra de Feminismos 4.0 incl√ļe no marco da s√ļa programaci√≥n, tal e como detallou a presidenta provincial, o segundo workshop virtual “Sociedade dixital e x√©nero: hackeando o patriarcado”, que ter√° lugar en outubro con d√ļas conferencias, unha mesa redonda con catro expertas invitadas e dous obradoiros denominados “Wikimarat√≥n feminista” e “Obradoiro virtual para identificar e combater machitroles. STOP Machitroles”. Tam√©n se impulsar√°n axudas √° investigaci√≥n, con bolsas dotadas con ata 6.000 euros para “incentivar a an√°lise en cuesti√≥ns que te√Īen que ver coa ¬†igualdade e a nosa posici√≥n”; convocaranse os premios GeekGirlsCovid, “moi axeitados neste momento de pandemia”; crearase un comit√© de sabias, “para que a xente saiba que hai sabias e hai que contar co seu co√Īecemento”; impulsarase un espazo web da propia c√°tedra aloxado nos dominios da Universidade de Vigo e da Deputaci√≥n; as√≠ como farase difusi√≥n informativa de cuesti√≥ns de actualidade e da produci√≥n cient√≠fica da c√°tedra.