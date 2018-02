A Deputación falla os “II Premios Sofía Novoa Ortiz” á inclusión da perspectiva de xénero nos traballos da Universidade de Vigo

Connect on Linked in

A Presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, deu a coñecer hoxe en rolda de prensa o fallo da segunda edición dos “Premios Sofía Novoa Ortiz” convocados pola administración provincial para premiar a inclusión da perspectiva de xénero nos traballos de fin de grao e de máster. Silva destacou a contribución destes premios “para impulsar políticas igualitarias e de visibilidade das mulleres no campo da educación, desde onde se cambia a sociedade”.

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, sinalou que “o obxectivo destes Premios Sofía Novoa é apoiar traballos e iniciativas que están a impulsar e a estender a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes e a perspectiva de xénero en diferentes ámbitos da sociedade.” Tamén engadiu que con eles “cumprimos un dobre obxectivo, o de poñer en valor a figura de Novoa Ortiz, visibilizala polas súas grandes aportacións á nosa sociedade, e promover os traballos de investigación en igualdade”.

O xurado dos galardóns, ao que foi candidato o alumnado dos campus de Vigo e de Pontevedra da Universidade de Vigo, estivo presidido pola Deputada de Igualdade, Isaura Abelairas, e, entre as súas compoñentes, atopábanse a Deputada de Emprego, Montse Magallanes, a profesora de didáctica das ciencias experimentais na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte da Universidade de Vigo, María Álvarez Lires, e a profesora de filosofía na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Vigo, Purificación Mayobre, ademais de Ana Isabel Amoedo Garrido, técnica do Servizo de Igualdade da Deputación de Pontevedra, e, como secretaria, Lucia Muradas Arcay, xefa do Servizo de Igualdade da Deputación de Pontevedra.

Este ano, tal e como anunciou a presidenta provincial, na modalidade de traballo de fin de grao, outorgáronse dous premios de 1.000 € aos traballos de Lucía Troncoso Pintos (de Vigo) e Eva Fontáns Fernández (de Pontevedra), respectivamente por “Modelos para fomentar a igualdade entre os sexos no traballo por recunchos na educación infantil. O traballo nos recunchos con enfoque de xénero” e “Enfoque de xénero na mellora da expresión oral da educación infantil nunha escola que escolariza alumnado de minorías étnicas e procedentes do estranxeiro”.

Pola outra banda, o traballo de Raquel Armán Prieto (de Vigo) “A tradución como ferramenta para a visibilidade: tradución de Gaycation para voces superpostas” foi o que levou o premio de 1.000 € na modalidade de traballo fin de máster.

Sobre os traballos premiados, María Álvarez Lires explicou que “dous deles son do ámbito educativo, algo moi importante. Amais, especificamente os traballos están destinados á educación infantil, a etapa máis importante na formación da sociedade do futuro” e que “o outro dos traballos premiados aborda un aspecto novidoso como é a tradución con perspectiva de xénero, un tema complexo ao que probablemente non se lle da a importancia que realmente ten”.

Sofía Novoa Ortiz era, tal e como destacou Carmela Silva, “unha muller cunha enorme cultura pero, como outras moitas, esquecidas pola historia”. O seu legado aínda está a ser recuperado na actualidade e poñen de manifesto unha interesante vida ligada ao mundo da música, moi comprometida. Aos 17 anos ingresou na “Residencia de Señoritas”, en Madrid, dependente dunha institución que se encargaba de fomentar a renovación pedagóxica e científica en España no primeiro terzo do século XX. Alí, Novoa Ortiz foi unha das artífices dun ambicioso e pioneiro programa educativo, que posibilitou o acceso á educación superior a moitas mulleres, xa que daquela só podían estudar especialidades ou doutorarse en Madrid.