A Deputación organiza mañá un blogtrip polo Deza no marco da campaña “Somos historias”

No marco da campaña “Somos historias”, a Deputación de Pontevedra organiza mañá, domingo 18 de febreiro ao longo de todo o día, un blogtrip polo Deza. As e os bloggers que participarán no encontro de mañá coñecerán o Mosteiro de San Salvador de Camanzo, visitarán as adegas Castro Brey, degustarían cocido con motivo do mes que lle rende homenaxe a este prato, visualizarán os Xenerais da Ulla no campo da festa de Vila de Cruces, percorrerán a Fraga de Catasós e coñecerán o Pazo de Liñares.

A Deputación de Pontevedra promove este blogtrip no marco da súa campaña de promoción turística “Somos historias”, posta en marcha neste 2018, Ano Cultural do Patrimonio Europeo. A acción, centrada na promoción do destino a través das redes sociais, ten por obxectivo poñer en valor os recursos existentes no interior da provincia, impulsar unha imaxe de provincia vencellada ao turismo sustentable e desestacionalizar a demanda.

Máis polo miúdo, a través deste blogtrip, as persoas participantes poderán coñecer o patrimonio natural, gastronómico, enoturístico e cultural da comarca do Deza. Así, descubrirán dous dos grandes atractivos da provincia de Pontevedra durante o mes de febreiro como son a Feira do Cocido de Lalín, que este ano celebra as súas vodas de ouro, e os Xenerais da Ulla, con máis dun século de historia; ambos representantes do patrimonio inmaterial da provincia de Pontevedra.

Amais, o grupo terá a oportunidade de pasear pola Fraga de Catasós, monumento natural, ou descubrir as Adegas Castro Brey, en pleno sistema fluvial Ulla-Deza, Rede Natura 2000. Deste xeito, descubrirán o rico patrimonio natural da comarca do Deza, que conta cunha extensa Rede Natura.

En canto ao patrimonio histórico cultural, os recursos protagonistas deste blogtrip serán o Mosteiro de San Salvador de Camanzo e o Pazo de Liñares, onde as e os bloggers afondarán na longa e rica historia da comarca do Deza e da provincia de Pontevedra.