A Deputación pon en marcha mañá o servizo Smartpeme na Estrada

Connect on Linked in

A Deputación de Pontevedra pon en marcha mañá o asesoramento de SmartPeme na Estrada. Este servizo, que xurde para evitar os desprazamentos das persoas da Estrada ata Lalín, lugar onde se atopa o punto de SmartPeme que atende ás comarcas do Deza e Tabeirós-Terra de Montes, pretende dar resposta á elevada demanda na oficina de persoas procedentes da Estrada, xa que supoñen o 33% das consultas rexistradas.

A partir de mañá, todos os primeiros e últimos mércores de mes, entre as 10.00 e as 14.30 e 16.00 e 19.00 horas, unha persoa especializada en novas tecnoloxías atenderá ás empresas e persoas autónomas no viveiro de empresas da Estrada ás pemes que precisen asesoramento personalizado. Un dos sectores que terán un especial seguimento e dedicación será o agrogandeiro, que na comarca de A Estrada, representa preto do 37 por cento do empresariado.

Mañá mesmo terá lugar, amais do inicio dos asesoramentos personalizados, un obradoiro formativo, entre as 19.00 e 21.00 horas, titulado “A túa páxina web en menos de 90 minutos”. Durante o mes de marzo terán lugar dous novos obradoiros comezando o día 7 de marzo cun de “Factura electrónica” (19.00 a 21.00 horas) e outro o 28 de marzo titulado “A túa páxina web con WordPress”. Seguirán a estas accións formativas os obradoiros de “A túa páxina web con WordPress II” (25 de abril), “Woocommerce-Módulo I. A solución que buscabas para vender por internet” (30 de maio), “Woocommerce-Módulo II. A solución que buscabas para vender por internet” (20 de xuño), “Google Analytics: iniciación á analítica web” (18 de xullo), “Google Analtytics: interpretación de datos e toma de decisións” (26 de setembro), “Comercializa os teus servizos a través das redes sociais” (3 de outubro), ” Unifica a túa xestión das túas redes con hootsuite e outras ferramentas” (7 de novembro) e “Guía de boas prácticas para redes sociais” (5 de decembro”, que terán lugar todos eles entre as 19.00 e 21.00 horas.