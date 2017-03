Deputación de Pontevedra e concello de Vilaboa dan luz verde ao proxecto das novas instalación do club de piragüismo da vila

284 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O goberno provincial de Carmela Silva e o Concello de Vilaboa pecharon o acordo para afrontar a esperada rehabilitación do Club de Piragüismo dando así resposta a unha demanda histórica na localidade pontevedresa. Ambas as administracións cofinanciarán as obras despois de que o Concello vísese obrigado a reformular o proxecto previsto nun principio pola decisión da Xunta de Galicia de non cumprir co seu compromiso económico con estas instalacións

A Deputación aprobou en decembro pasado unha axuda solicitada polo concello de Vilaboa de 150.000 euros, enmarcada no Plan PICEI 2016, destinada a financiar as novas instalacións do Club de Piragüismo, proxecto para o que contaban co compromiso da Xunta de Galicia dunha colaboración de 238.955,79 euros ata completar o orzamento total das obras de 388.955,79 euros. Finalmente o goberno galego decidiu non cumprir coa súa promesa, co que o Concello, ante a imposibilidade de facerse cargo desa contía, decidiu modificar o proxecto inicial e suatituirlo por outro cun orzamento de 179.904 euros.

Esta modificación, acordada entre o goberno provincial e o Concello o pasado 17 de marzo, será referendada este venres pola Xunta de Goberno, manténdose a axuda da Deputación de 150.000 euros e comprometéndose o Concello de Vilaboa a achegar o importe restante de 29.904 euros.

Desta forma, ambas as administración dan saída a un proxecto polo que os vecinos e veciñas de Vilaboa levaban anos esperando e para o que o anterior goberno da Deputación de Pontevedra nunca tivo intención política de colaborar. De feito, e a pesar de existir un compromiso verbal do anterior presidente de que o novo Centro para o Piragüismo de Vilaboa faríase en 2015 con financiamento da Deputación de Pontevedra, nunca houbo consignación orzamentaria, o proxecto non se incluíu nos remanentes de 2015, nin se asinou convenio algún para deixalo pechado antes da súa saída do goberno da institución

Todo o contrario ocorreu con instalacións deportivas de concellos como Meaño, Vila de Cruces ou Salvaterra, todos eles da mesma cor política que o anterior presidente, e cos que sí se asinaron acordos “in extremis” para deixar eses proxectos “blindados” xusto antes do cambio de goberno. Tampouco se contou con Vilaboa entre a ducia de municipios, tamén gobernados entón polo Partido Popular, cos que Rafael Louzán asinou convenios para financiar diferentes actuacións durante o primeiro semestre de 2015, é dicir, nos meses finais do seu mandato.

Agora, a nova Deputación de Pontevedra e o Concello pechan o acordo para que os deportistas e as deportistas de Vilaboa poidan contar cunha infraestrutura en condicións, cuxa tramitación se iniciará unha vez que o goberno provincial de Carmela Silva aprobe a modificación este venres en Xunta de Goberno.



EXPOFACIC, Feria Agrícola, Comercial e Industrial