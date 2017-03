Deputado provincial Xosé Lois Jácome, presenta moción para impulsar cultura e manter o 21% ás touradas

224 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Vimos de coñecer o derradeiro anuncio do goberno central, no que aplica unha baixada do IVE ós espectáculos en vivo; entrando nesta categoría os eventos tauromáquicos. Na sociedade galega existe un profundo rexeitamento por este tipo de espectáculos onde existe o maltrato animal; incluso moitos concellos ao longo do país declaráronse oficialmente “concellos libres de touradas”.

Por isto, é obriga para a coalición SON presentar esta moción tras as últimas novas e intencións do ministro. Jácome non comprende como a veciñanza pode estar pagando o 21% do IVE en servizos básicos como a luz, a compra de material escolar ou nunha entrada de cinema mentres o pase para presenciar a tortura sistemática e a morte sádica dun animal mantén taxas menores. O deputado provincial, en representación da cidadanía e dos colectivos organizados contra o maltrato animal, quere deixar clara a posición dende a coalición ante esta inxusta situación; pois considera que se está actuando dun xeito artificioso e cun interese claro de favorecer a determinadas elites e grupos de presión, como é o caso da tauromaquia.

Está claro que Galiza -mediante movementos asociativos como “Galicia, Mellor sen Touradas” e institucións públicas- decidiu non nutrir este tipo de espectáculos con fondos públicos; así o acordaron corporacións locais e as Deputacións tanto de A Coruña como a de Pontevedra.

Mediante esta moción que levamos ao Pleno da Deputación de Pontevedra, queremos propoñer varias medidas. Por un lado, amosar a posición contraria desta corporación á eventual baixada do IVE para a tauromaquia, instando ao goberno central a non efectuar a citada rebaixa, e mantendo o tipo actual do 21%; pois entendemos que non se pode premiar baixo a categoría “espectáculo en directo” a un evento que maltrata animais. Tamén propoñemos que se inste ao goberno a continuar co proxecto acertado de rebaixa de IVE para a cultura e o seu sector, pero sempre incluíndo unha excepción para os espectáculos que conteñan maltrato ou explotación animal.



