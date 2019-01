Desactivada unha vía de entrada de cocaína a través de Portugal e detidas oito persoas implicadas

A Policía Nacional, a Axencia Tributaria, a Policía Judiciaria de Portugal e a Policía Nacional do Ecuador abortaron a apertura dunha vía de entrada de cocaína a través do porto portugués de Leixões mediante unha operación contra o narcotráfico. Oito persoas de nacionalidades españolas, ecuatorianas e colombianas foron detidas nesta operación. Ademais, realizáronse diferentes rexistros en Madrid e nas localidades galegas de Vilagarcía de Arousa e San Ciprián de Viñas.

A Policía Nacional, a Axencia Tributaria, a Policía Judiciaria de Portugal e a Policía Nacional do Ecuador abortaron a apertura dunha vía de entrada de cocaína a través do porto portugués de Leixões mediante unha operación contra o narcotráfico. Oito persoas de nacionalidades españolas, ecuatorianas e colombianas foron detidas nesta operación. Ademais, realizáronse diferentes rexistros en Madrid e nas localidades galegas de Vilagarcía de Arousa e San Ciprián de Viñas.

A cocaína chegaba oculta en bananas

No mes de abril do ano pasado, a Policía Nacional detectou a celebración de diversas reunións en Ourense entre un industrial da froita, un coñecido narcotraficante da localidade pontevedresa de Vilagarcía de Arousa e o representante dunha oficina colombiana asentada en Madrid e que pretendía abrir unha vía de entrada a través dalgún dos portos galegos.

No mes de abril do ano pasado, a Policía Nacional detectou a celebración de diversas reunións en Ourense entre un industrial da froita, un coñecido narcotraficante da localidade pontevedresa de Vilagarcía de Arousa e o representante dunha oficina colombiana asentada en Madrid e que pretendía abrir unha vía de entrada a través dalgún dos portos galegos.