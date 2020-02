Desaloxan un edificio de Ribadeo por mor dun incendio nun cadro eléctrico

Once veciños dun inmoble situado na Praza da Música, en Ribadeo, foron evacuados a pasada noite por mor dun incendio no cuarto de contadores.

Segundo informaron os Bombeiros ao 112, finalmente, tres persoas non puideron regresar as súas vivendas a causa do fume que afectou o seu interior.

Foron as chamadas de varios dos moradores quen, ás 22:15 horas de onte, alertaban ao persoal do 112 Galicia da presencia de fume no portal do edificio. Ademais, aseguraban que no armario de contadores comezaba a saír chispas e non tiñan luz nalgunha das vivendas.

Axiña, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia alertaban aos Bombeiros de Barreiros, aos axentes da Garda Civil e aos voluntarios de Protección Civil da localidade. Tamén, foron informados o persoal da empresa de subministro de electricidade.

Unha vez rematas as tarefas de extinción, os servizos de emerxencia desprazados no lugar confirmaron ao 112 Galicia, que ardeu un cadro de contadores e que tres veciños non puideron regresar as súas vivendas xa que se viron afectadas polo fume. As outras oito o fixeron rematadas as medicións pertinentes.