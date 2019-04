“Desaparición del Grupo de Seguridad Ciudadana de Redondela”

Print This Post

Ya tenemos fecha!!!!, durante la segunda semana del mes de Mayo se desmantelará el Grupo de Seguridad Ciudadana de Redondela, integrándose en la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de Vigo y separando a los Funcionarios que prestaban servicio en Redondela entre los diferentes Equipos que conforman la citada Brigada.

Desde el SUP, a día de hoy, desconocen cual es el plan de Seguridad que la Jefatura de la Comisaría le prometió al Alcalde de Redondela, pero lo que está claro es que se está tratando a la ciudad como si fuera un barrio de Vigo y a los Funcionarios como meros números de carné profesional sin tener en cuenta que se les cambia notablemente sus horarios y lugar de trabajo, sin duda alguna, la gestión de este asunto por parte de la Jefatura de la Comisaría es pésima.

Resulta curioso que cuando es “conveniente” desde la propia Comisaría de Vigo se considera al Grupo de Redondela como si fuera una Comisaría , de hecho, próximamente se realizará un simulacro de incendios siguiendo el protocolo de Prevención de Riesgos Laborales figurando esas dependencias policiales como la “Comisaría de Redondela” sin embargo operativamente el simulacro como mucho lo realizarán cuatro Funcionarios, sin duda, una Comisaría “curiosa” por volumen de personal….

Desde el SUP siguen denunciando el agravio que sufren los redondelanos con respecto a otras ciudades gallegas que tienen casi la mitad de población; carecen de oficina de expedición de DNI, de Oficina de Denuncias 24 horas y de una plantilla fija de Seguridad Ciudadana.

No cabe duda que a corto plazo se perderá el contacto con los ciudadanos a pesar de que a buen seguro y para calmar las críticas, se intensificará la presencia policial en el Municipio, pero un año tiene 365 días y ” es imposible prometer lo que no se tiene”, por lo que desde este Sindicato denunciarán públicamente todas las ausencias de Policía Nacional que se vayan produciendo en Redondela, ausencias debidas a una errónea gestión por parte de la Jefatura de la Comisaría de Vigo y de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, que da por bueno que una ciudad con 30.000 habitantes no disponga de los servicios policiales necesarios.

Desde el SUP solicitan que continúe el Grupo de Seguridad Ciudadana en Redondela y que en el próximo catálogo de Puestos de Trabajo figure como un Distrito adscrito a la Comisaría de Vigo pero con sus propios puestos catalogados y por lo tanto con un aumento de servicios a la ciudadanía.