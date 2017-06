Desarticulada organización de proxenetas que captaba mujeres paraguayas con la promesa de falsas ofertas de trabajo 

Connect on Linked in

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Zamora a tres personas presuntamente responsables de la captación de mujeres paraguayas con falsas ofertas de empleo y de su posterior traslado a España, donde las obligaban a ejercer la prostitución. Las víctimas pactaban unas condiciones laborales con un supuesto empresario español, que asumía los gastos de su viaje, unos 1.700 euros que podrían devolver poco a poco cuando empezaran a trabajar. Una vez en nuestro país eran trasladadas a un club de alterne en la provincia de Zamora donde las obligaban a ejercer la prostitución hasta pagar la deuda adquirida, que ya en ese momento ascendía a 4.000 euros La investigación comenzó a principios de año cuando una mujer de nacionalidad paraguaya denunció en Alicante ser víctima de una organización de explotación sexual. Según su declaración, la víctima fue captada en su país de origen por una abogada que la ofreció un trabajo en España como camarera de hotel. Antes de aceptar la oferta la víctima se entrevistó con un supuesto empresario de nacionalidad española, que le detalló las condiciones del trabajo a realizar. Además, le dijo que la empresa correría con los gastos de su viaje, que calculaba en torno a los 1.700 euros, dinero que podría devolver poco a poco de su propio sueldo una vez empezase a trabajar.

Aceptada la oferta, la víctima fue citada en una agencia de viajes de Ciudad del Este (Paraguay), donde conoció a otras tres mujeres que también iban a trabajar para el mismo empresario y recibieron instrucciones precisas sobre cómo debían actuar en los controles de fronteras, debiendo alegar motivos turísticos para evitar problemas con las autoridades. También allí las entregaron los billetes de avión, dinero y documentación que justificase su viaje como turistas a España.

La deuda inicial de 1.700 euros se había convertido en 4.000 en el momento de llegar a España

Tras viajar en avión con varias escalas intermedias llegaron a España, donde las esperaba la pareja del empresario que las había contratado y otras dos personas más que las trasladaron en vehículo hasta la localidad zamorana de Quiruelas de Vidriales.

Las acompañaron hasta un club de alterne regentado por el supuesto empresario y su pareja, las retiraron la documentación y el dinero, y las informaron de que no iban a trabajar como camareras, sino ejerciendo la prostitución hasta saldar por completo la deuda contraída, que en ese momento ya ascendía a 4.000 euros. Para obligarlas a seguir sus instrucciones, los tratantes las amenazaron con tomar represalias contra sus familias en Paraguay.

La víctima también aseguró a la Policía que en el mencionado club se consumía mucha droga, sobre todo cocaína, que también traían de Paraguay por medio de una chica que la camuflaba en su equipaje.

Disponibles todos los días

Las mujeres debían estar disponibles todos los días de la semana desde las 18.00 horas hasta las 06.00 del día siguiente. Además no podían salir solas bajo ningún concepto del club en el que eran explotadas y donde también vivían, y no percibían ningún dinero por los servicios sexuales que debían prestar. Su aislamiento era tal que no podían utilizar teléfonos móviles ni acceder a redes sociales, por lo que no tenían posibilidad de comunicarse con sus familias ni amigos.

Durante el tiempo que permaneció en el club, la víctima asegura que el trasiego de mujeres paraguayas era constante, asegurando a los agentes la llegada de siete mujeres en tan solo 15 días.

Lograron escapar tras varios meses de explotación

Tras varios meses de explotación, en un descuido de sus explotadores, varias víctimas lograron escapar y una de ellas denunció los hechos ante la Policía. Los agentes, tras asistir a la víctima y comprobar todos los extremos denunciados por ella, pusieron en marcha una investigación que los llevó hasta el club y sus responsables. El principal implicado, ante la huída de varias de las víctimas, había viajado de nuevo a Paraguay con el fin de captar a otras mujeres en situación de necesidad a las que ofrecer falsos empleos en España.

La colaboración entre las policías española y paraguaya permitió identificar a los responsables de la captación de víctimas en el país de origen, habiéndose evitado la trata y posterior explotación sexual de, al menos, otras dos mujeres paraguayas que el tratante pretendía traerse a España.

La operación se ha saldado con la detención de tres personas, entre ellos la pareja responsable de la organización, que ya ha ingresado en prisión.

El local ha sido clausurado temporalmente por orden judicial y también han sido embargadas las cuentas bancarias de los responsables.

Durante el operativo, la Policía procedió al registro del club, en el que se intervinieron 2.500 euros en efectivo, varios smartphones y dispositivos electrónicos de almacenamiento de datos cuyo contenido está siendo analizado, una pistola detonadora y munición para la misma, una pistola eléctrica, un inhibidor de frecuencias y dos machetes.

“Con la trata no hay trato: denúncialo”

Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, puesto en marcha en 2013, y que dio lugar a la creación de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos, adscrita a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. Con la puesta en marcha de este plan, la Policía Nacional activó la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos.