El Descenso del Miño vivirá este sábado una jornada histórica

El Descenso del Miño vivirá este sábado una de las ediciones más importantes de su historia. Reunirá a mas de 500 deportistas y 404 barcos, según los datos que maneja el Kayak Tudense, club organizador de la emblemática prueba. La cita se ha convertido en tradicional con el recorrido entre Salvaterra de Miño y Tui. Todos partirán a las 18.30 horas y llegarán a la meta después de 19 kilómetros de trayecto. Los primeros invertirán poco más de una hora. Al mismo tiempo, a las cuatro y media se dará la salida al Descenso Popular en Caldelas de Tui. Más de 800 participantes se han inscrito. Otro registro histórico.

La salida, en las inmediaciones del Puente Internacional de Salvaterra, será uno de los menos esterales de la competición. Como es norma tradicional, los palistas deberán recorrer unos metros a pie hasta llegar a sus embarcaciones que estarán en el agua. Es uno de los instantes más críticos de toda la regata. Se puede conseguir alguna ventaja o se pueden perder todas las opciones de ganarla.

El Descenso del Miño es para las categorías de cadetes, juveniles, sénior y veteranos, tanto hombres como mujeres. En la modalidad de K-1 se han inscrito 56 embarcaciones y en la de K-2 un total de 48. En teoría, ambas modalidades integran el grupo de favoritos a la victoria final. También hay una magnífica participación en las canoas.

El Kayak Tudense también decidió que puedan participar Manuel Busto y Beatriz Manchón en K-2. A este barco se le negó su presencia en el Descenso del Sella. El primero de ellos fue el gran dominador en la especialidad de maratón durante muchos años. Beatriz Manchón llegó a ser olímpica. Ambos han confirmado que participarán en una prueba que también consideran emblemática y cargada de alicientes.

Los palistas deberán superar el largo recorrido de 19 kilómetros, con algunas zonas de dificultad. No obstante, el nivel del agua del río no es preocupante. Los deportistas deberán escoger las lugares por los que pasarán para no tener problemas. La estrategia también cuenta en este tipo de competiciones.

La meta estará instalada enfrente de la sede del Kayay Tudense, en las inmediaciones del Parador Nacional de Turismo. Los últimos kilómetros del Descenso del Miño se pueden seguir muy cerca de los deportistas.

Iván Alonso y Diego Piña fueron los vencedores de la pasada edición. Llegaron los primeros con el K-2. Para la presente edición, Iván Alonso ha decidido participar en K-1. Por su parte, Diego Piña tendrá como compañero de embarcación a Roberto Rodríguez Lechuga. El Kayak Tudense es el club que más deportistas tendrá presentes. Le siguen el Ría de Aldán y el Crestuma de Portugal. Habrá representación de 48 entidades deportistas. También palistas del resto de España, Portugal y Argentina.

La competición cuenta con el apoyo de la Federación Gallega de Piragüismo, que como todos los años la ha incluido en la Liga Gallega. El ente autonómico también colabora en la organización y serán los árbitros gallegos los que realicen el correspondiente control.

El Descenso Popular contará con la presencia de 800 personas. Es la cantidad de participantes que han formalizado su inscripción en una regata no competitiva de cuatro kilómetros. Llega a su séptima edición con un nuevo registro histórico de inscritos. Lo que comenzó siendo como una actividad paralela se ha convertido en una referencia. Además, el Kayak Tudense organiza una romería en Caldelas de Tui desde las doce de la mañana. Como es tradicional, habrá música y diversos lugares para comer.

Todas estas actividades cuenta con el apoyo de diversas instituciones, como la Secretaría Xeral para o Deporte, la Diputación de Pontevedra, el Ayuntamiento de Tui, la Federación Gallega de Piragüismo y la Comandancia Naval de Tui. Además, numerosas empresas de la comarca se han unido a esta iniciativa deportiva y lúdica.