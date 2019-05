Descóbrense novas verteduras de lindano, un tóxico persistente e silencioso

Dez días antes, a asociación ecoloxista descubriu unha vertedura incontrolada de lindano. Estaba situado na antiga entulleira de lixos de Bilbao, Enekuri, que se pechou en 1996. O achado comunicouse ás administracións para que tomasen as medidas necesarias que eliminasen rapidamente a contaminación. En cambio, a resposta do concelleiro de Ordenación Urbana de Bilbao, foi quitarlle importancia e responsabilidades a este feito porque non existía “posibilidade de que se filtre” xa que, segundo o concelleiro, non pasa ningún arroio por alí. O problema foi que si pasaba un arroio. De feito, os restos de lindano estaban dentro do arroio.

Dous recentes descubrimentos dun problema de saúde pública e grave contaminación que está presente noutros puntos de Bizkaia. Así, púidose coñecer en febreiro deste ano que a entulleira de Argalario, onde están confinados 412.000 metros cúbicos de terras contaminadas con lindano, ten filtracións. Debería ser impermeable para que non se disperse o contaminante, pero púidose comprobar que non é así. E todo isto súmase ás denuncias e as reclamacións da plataforma Ekologista Ezpitsua de Barakaldo en relación á contaminación por lindano do encoro de Oiola. A contaminación vén de lonxe pois ten a súa orixe na actividade da empresa Bilbao Chemical, filial da transnacional Boehringer, que pechou en 1986.

