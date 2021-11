Descubre todos los beneficios que trae consigo invertir en fondos mutuos

La recuperación económica que ha tenido lugar tras la fase más grave de la pandemia ha propiciado que cada vez más españoles estén interesados en invertir en fondos mutuos. De esta forma, ahorran dinero a la par que no se ven obligados a analizar en profundidad los distintos activos en los que van a confiar.

Si eres uno de ellos, en este artículo te explicamos en qué consisten los fondos de inversión, unos instrumentos que han permanecido a la sombra de los planes de pensiones durante demasiado tiempo. Asimismo, aclaramos cuáles son las principales disimilitudes entre ellos.

Qué son los fondos de inversión

De acuerdo con los trabajadores de inbestMe, los fondos de inversión son unas instituciones de financiación colectiva, las cuales se encuentran gestionadas por una entidad administradora y están supeditadas a un criterio de compra previamente establecido. O lo que es lo mismo, se trata del resultado de la unión de varias personas, quienes han decidido ceder parte de su dinero a un experto o conjunto de profesionales con el fin de que lo invierta en aquellos activos que considere oportunos.

Ni que decir tiene que tú también puedes invertir en fondos de inversión. Además, a diferencia de lo que ocurre con otros activos dentro de la bolsa, el valor liquidativo de los primeros no varía constantemente, sino de forma diaria. De igual manera, cabe destacar que, aunque el precio se mueve hacia arriba o hacia abajo en función del comportamiento de las inversiones que lo conforman, este último nunca va a depender de la suma de dinero en la que se encuentre tasado el fondo en cuestión, sino del coste original de las participaciones.

Diferencias con los planes de pensiones

Probablemente, hayas llegado hasta este artículo movido por la incertidumbre que genera desconocer cuáles de los vehículos de inversión que tenemos a nuestra disposición son más convenientes. Es decir, los fondos mutuos o los planes de pensiones. Según los especialistas, existen diferencias mínimas entre ambos tipos, las cuales se pueden clasificar a su vez en tres divisiones. Nos referimos a las disparidades por rentabilidad, fiscalidad y rescate.

Las primeras se deben a una cuestión meramente histórica. La principal causa no es otra que la desigualdad en el conocimiento de los ciudadanos que se decantaban por unos o por otros. En el pasado, los novatos solían recurrir a los planes de pensiones animados por sus bancos, y se encontraban con comisiones muy elevadas, entre otras cualidades. Mientras que quienes conocían más de cerca el funcionamiento de la bolsa apostaban por los fondos de inversión, jugando mejor sus cartas de esta manera.

Por otro lado, las diferencias fiscales son más obvias. Únicamente hay que saber que puedes descontar la cuantía invertida en los planes de pensiones mediante el IRPF, algo que no sucede en los fondos de inversión. No obstante, las disparidades en el rescate benefician a estos últimos, pues no exigen que llegues a la jubilación para poder recuperar tu dinero. Algunos de ellos son de gestión activa, indexados, garantizados y personalizados. También hay que destacar los ISR, que pueden ser tanto de gestión activa como pasiva.