Desde o SERGAS preténdese unha vez máis ocultar a realidade das listas de espera

Ante a publicación das Listas de Espera de Galicia, desde a Asociación Galega para a Defensa dá Sanidade Pública vense a manifestar que desde o SERGAS preténdese unha vez máis ocultar a realidade deste problema xa que non se publican as chamadas non estructurales que segundo investigacións da Asociación dobran ás publicadas nalgunhas áreas como Vigo. Doutra banda publícanse cada seis meses en lugar que trimestralmente e só dos dous últimos anos para evitar comparacións.

Seguen sendo inaceptables din deste a asociación xa que aumentaron con respecto ás do ano pasado, superando os tempos marcados pola propia Consellaria de Sanidade na lexislación de dereitos dos pacientes que a fixan en 60 días.

A espera quirúrxica supera os dous meses concretamente 62 días e as de primeira consulta con especialistas os 35,2dias, o que supón que para persoas que necesitan dunha operación o tempo medio para abordala supera un mínimo os tres meses.

Onde o tempo de espera é absolutamente inaceptable é nas probas para chegar a un diagnostico con 438 días para estudos de alergia, 400 para estudos digestivos, 158 para probas vasculares ou 131 para endoscopia digestiva engaden que en moitos casos relacionados no cancro. Unha radiografía simple tarda case un mes concretamente máis ou menos 25 días, un TAC 64 e unha resonancia máis de dous meses máis ou menos 61 días. Isto atrasa aínda máis o diagnostico e o tratamento de persoas doentes, que poden superar o ano en numerosos casos.

Denuncian que detrás desta situación están os recortes de recursos e a política de trasladar a pacientes a centros privados concertados.