Desenvolver as ferramentas dixitais para o sector agro-gandeiro, obxectivo do encontro de Regades con Unións Agrarias

Establecer liñas de colaboración entre a Zona Franca e o sector primario agro-gandeiro que impulsen a competitividade dun sector básico na economía de Galicia foi o centro do encontro mantido entre David Regades e a directiva do sindicato Unións Agrarias. Concretamente Regades expúxolles que en Zona Franca dispóñense de ferramentas que axudan a desenvolver e fortalecer a estratexia de calquera produto baseado na análise dos seus competidores mediante o servizo de información empresarial ARDÁN e tamén outras utilidades como os programas de aceleradoras de empresa como ViaExterior deseñada para promover, acelerar e aumentar a probabilidade de éxito no proceso de internacionalización das pequenas empresas galegas.