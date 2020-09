Desmentido total a la nota de prensa de la Consellería de Educación sobre el compromiso de FOANPAS para abrir los comedores escolares que gestiona

Por el presente comunicado queremos hacer llegar la total falsedad de la nota de prensa que ha sido emitido en la tarde de ayer por parte de la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia sobre el compromiso de la Federación Olívica de Anpas de abrir los comedores escolares: https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/51341/conselleiro-cultura-educacion-compromete-incrementar-las-ayudas-las-anpas-que?langId=es_ES—

En la mañana de ayer, el nuevo Conselleiro de Educación, el Sr. Román Rodriguez realiza una llamada a mi persona, Miguel Álvarez, Presidente de Foanpas, explicando una serie de novedades sobre el desarrollo de los comedores escolares para poder mejorar las condiciones de seguridad sanitaria, quieren emitir un protocolo específico sobre comedores escolares que se gestionan en Galicia por parte de la Xunta, de los Concellos y de las Anpas, con unos borradores que están trabajando y que sería evaluado y certificado por la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia para eximir de cualquier responsabilidad en este ámbito a las ANPAS. Por otra parte, me comenta respecto a la parte financiera sobre el aumento de los costes de desarrollar ese nuevo protocolo que aumentarán los presupuestos de la partida de Subvenciones de comedores que distribuye la Administración autonómica para tal fin, tanto en este año 2020 (que todavía no se ha adjudicado) y sobre todo para la partida del próximo año 2021 que se vería incrementada sustancialmente, pero que no me lo puede concretar porque los presupuestos del año 2021 no se han cristalizado en el Parlamento de Galicia. Me comenta que todo esto lo va a tratar en la reunión de la tarde del Consello Escolar de Galicia donde Foanpas está representado por un miembro de ANPAS GALEGAS por pertenecer a esta Confederación de ANPAS. Yo escucho con atención sus explicaciones como no puede ser de otra manera, y le digo únicamente, como no puede ser de otro modo que nos envíe estas explicaciones por escrito a nuestro correo oficial y que después de pormenorizar todos los detalles con la Consellería de Educación lo presentaríamos a la Asamblea de Foanpas para que las ANPAS, en el órgano más importante de decisión que tenemos, lo debatan y den o no su aprobación para poder llevar adelante las aulas matinales y comedores escolares de las ANPAS que representamos.

Pues bien después de no recibir ningún email oficial a lo largo del día, nos vemos con esta noticia por parte del Gabinete de prensa de la Consellería y además se ve reflejado en algunos medios de comunicación que se han hecho eco sin contrastar la noticia con FOANPAS.

Ahora ya sabemos que de este nuevo Conselleiro de Educación, que es un representante del pueblo gallego, no podemos fiarnos de su palabra y que la maquinaria oficial de la Xunta de Galicia ha hecho un flaco favor a la comunidad educativa de toda Galicia al intenta tapar con engaños su desidia y su falta de profesionalidad y anticipación de todo lo que está ocurriendo en la Educación pública gallega. Está claro que están desbordados por no anticiparse a lo que todo el mundo sabía, que el curso comenzaba el día 10-11 de Septiembre y que no han hecho los deberes, nunca mejor dicho en este ámbito.

Rogamos por favor a aquellos medios que han publicado esta noticia, que la desmientan lo antes posible y a la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia que no mienta ni engañe a las familias.