Despido generalizado, las 20 trabajadoras a la calle. Hotel Bahía de Vigo

Que poco duran las victorias en casa del pobre. Estas bravas mujeres trabajadoras encargadas de la limpieza del Hotel Bahía consiguieron hace escasamente un año que mediante sentencia judicial se reconecieran sus derechos y así ser incluidas en el convenio de hostelería, obteniendo así gracias a la lucha sindical una ligera mejora en sus condiciones laborales. La respuesta de la patronal: despido generalizado, las 20 trabajadoras a la calle.

Cuando escucho que despiden a toda la plantilla de un hotel, a una trabajadoras que cobraban 400 euros en un trabajo tan duro físicamente como el de las “kellys” , me pregunto si hay límite a la avaricia, si hay un tope donde discernir el trabajo de la esclavitud.

Por qué en el hotel emblemático de la ciudad de Vigo nos encontramos este nicho de explotación desmedida? Uno llega a preguntarse si esto sobrepasa los balances económicos y empieza a ser puro sadismo, exprimir y vejar a la clase trabajadora hasta la última gota. Por qué? Porque pueden.

Estas pequeñas luchas en las conseguimos readmisiones o simplemente frenar el expolio de derechos laborales, esta meras no derrotas, saben a mucho en la cercanía aunque insustanciales en la gran perspectiva, pero sobre ellas se cimientan los grandes logros y en la actualidad, admitámoslo, no retroceder, hallar un sitio donde ubicar la barricada donde no pasarán y hacer mérito a ella no es un logro menor.