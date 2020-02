Destapan unha estafa piramidal con máis de 15.000 posibles afectados e unha fraude de 12 millóns de euros

Axentes da Policía Nacional, baixo a dirección do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 6 de Dos Hermanas, destaparon unha estafa piramidal que tiña a súa sede nesta cidade da provincia de Sevilla e que estafara, principalmente, a cidadáns de España, Portugal e Francia. Detívose a 14 persoas, entre os que se atopan a maioría dos dirixentes da organización, así como aos captadores de clientes máis destacados.

A investigación comezou en marzo de 2016, por mor dunha denuncia por estafa presentada por unha asociación de vítimas que agrupaba a 274 afectados.

Paquetes turísticos e márketing online como principais negocios

O armazón investigado funcionaba desde o ano 2013 e publicitaba un modelo de negocio multinivel que contaba con autorización e que garantía o cumprimento de todos os requisitos legais. Na súa actuación distínguense dúas etapas. A primeira dela abarca desde os seus inicios en 2013 ata o mes de decembro de 2014. Nun primeiro momento este sistema ofrecía formar parte dun club de viaxes mediante a oferta de paquetes turísticos, consistente en descontos en diferentes cadeas hostaleiras de recoñecido prestixio, cimentados en supostos convenios e acordos entre o armazón e o sector hostaleiro. Con todo, desde o momento da denuncia coñeceuse que esas relacións empresariais eran inexistentes.

Para iso, estruturaran un sistema complicado de niveis co que asociarse ao armazón: os clientes elixían posicionarse nun determinado nivel mediante a compra de paquetes turísticos valorados entre 150 e 5.000 euros, participaban na captación de novos socios e recibían comisións segundo o número de clientes captados e paquetes comprados. Dese modo xeraron un primeiro modelo piramidal baseado nun ben tanxible.

A segunda fase comezaría en decembro de 2014 e manteríase ata o ano 2016. Neste período, o negocio deixou de lado os paquetes turísticos e evolucionou ao mundo do márketing online mediante a oferta de paquetes publicitarios, sen esquecer a persistente captación de novos promotores publicitarios e, así, ver incrementada a comisión que recibía cada cliente.

O modelo que seguiron centrouse nunha ferramenta que determina a popularidade dunha páxina web. Para iso ofrecíase aos clientes unha maneira sinxela de conseguir comisións: a través das redes sociais debían publicitar a páxina web representativa do armazón mediante tres copias diarias de devandito hipervínculo.

Dese modo dicíase ao cliente que se incrementaba o valor do armazón, o que atraería ás grandes compañías para chegar a mellores acordos comerciais cos consecuentes beneficios para todos. Este plan anunciárono como único no mundo empresarial.

Nesta etapa da pirámide, a única maneira de xerar ingresos era un ben intanxible, como é o caso do márketing online.

O boca a boca como método de captación de socios

As investigacións realizadas pola Policía Nacional permitiron coñecer que dez empresas integraban o armazón e contaban con máis de 15.000 socios, a quen se animaba a participar activamente na captación de novos clientes. Con todo, os seus únicos ingresos proviñan da compra dos diferentes paquetes promocionais e turísticos, así como das cotas de socio.

A captación dos socios baseábase no boca a boca e en eventos celebrados non só en España, senón tamén en Portugal e Francia, o que serviu para proxectar unha imaxe internacional.

Da análise realizada, detectáronse grandes movementos de diñeiro entre as empresas do armazón, que alcanzou os 28 millóns de euros no ano 2015. A fraude valorouse en 12 millóns de euros.

Hai que lembrar que, neste tipo de fraudes, os estafadores utilizan o diñeiro dos novos clientes para pagar as comisións prometidas aos socios máis antigos e, así, non levantar sospeitas. Deste xeito mantiveron a situación ata que se fixo insostible.

Participación cidadá

A Policía Nacional estima fundamental a participación cidadá na prevención e detección deste tipo de fraudes para, así dispoñer, de primeira man, de toda a información sobre estas organizacións.

No caso de que sentise prexudicado por unha estafa piramidal, como a aquí descuberta, ou por un chiringuito financeiro, é recomendable poñerse en contacto tanto coa Comisión Nacional do Mercado de Valores para que advirta a outros posibles investidores, como coa Policía Nacional ao obxecto de interpoñer unha denuncia.