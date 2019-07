Destapan unha fraude de 9.233.319 euros á Seguridade Social

As investigacións comezaron a finais de 2018, tras recibir varias denuncias que informaban de ilícitos penais que se estaban cometendo contra a Tesourería Xeral da Seguridade Social. Tras un minucioso estudo da documentación, observouse que, co fin de eludir o pago das cantidades debidas e frustrar as lexítimas aspiracións de cobranza da

As investigacións comezaron a finais de 2018, tras recibir varias denuncias que informaban de ilícitos penais que se estaban cometendo contra a Tesourería Xeral da Seguridade Social. Tras un minucioso estudo da documentación, observouse que, co fin de eludir o pago das cantidades debidas e frustrar as lexítimas aspiracións de cobranza da

Avanzadas as investigacións, realizáronse informes patrimoniais das persoas implicadas, co fin de que poida solicitarse o embargo daqueles bens localizados.

Avanzadas as investigacións, realizáronse informes patrimoniais das persoas implicadas, co fin de que poida solicitarse o embargo daqueles bens localizados.

Unha empresa con falta de pagamentos desde hai 10 anos e que non daba vacacións

Desde que no ano 2009 comezasen as actividades dunha das empresas investigadas, xamais foron ingresadas as cotizacións dos seus traballadores, xerando ata a data un prexuízo á Seguridade Social de 376.884,01 euros. Por este feito, a administradora da sociedade foi detida como autora dun delito agravado contra a seguridade social.

Desde que no ano 2009 comezasen as actividades dunha das empresas investigadas, xamais foron ingresadas as cotizacións dos seus traballadores, xerando ata a data un prexuízo á Seguridade Social de 376.884,01 euros. Por este feito, a administradora da sociedade foi detida como autora dun delito agravado contra a seguridade social.

A falta de vontade de regularizar a situación coa Seguridade Social foi palpable durante estes anos, ocultando á Tesourería Xeral da Seguridade Social a verdadeira situación laboral da sociedade e o seu balance económico. Aos traballadores pagábaselles o seu xornal en metálico, non se lles daba de alta na Seguridade Social nin se lles facía contratos onde se especificasen as horas para traballar nin o salario que recibir polo seu desempeño profesional.

A falta de vontade de regularizar a situación coa Seguridade Social foi palpable durante estes anos, ocultando á Tesourería Xeral da Seguridade Social a verdadeira situación laboral da sociedade e o seu balance económico. Aos traballadores pagábaselles o seu xornal en metálico, non se lles daba de alta na Seguridade Social nin se lles facía contratos onde se especificasen as horas para traballar nin o salario que recibir polo seu desempeño profesional.

Aos empregados, a pesar de traballar todas as semanas de luns a sábado e nalgúns casos desde o ano 2013 ata a actualidade, non se lles abonaba o salario se se poñían enfermos ou se se ían de vacacións.

Aos empregados, a pesar de traballar todas as semanas de luns a sábado e nalgúns casos desde o ano 2013 ata a actualidade, non se lles abonaba o salario se se poñían enfermos ou se se ían de vacacións.

Unha sociedade sen traballadores e co seu administrador en paro conseguiu 700.000 euros de financiamento