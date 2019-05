Destrozaron o Monumento a Elduayen, de bronce, en Vigo

Connect on Linked in

Os vándalos poñen na súa mira destrozar o Momumento a Elduayen, de bronce en Vigo e o conseguen, a Asociación en defensa do Patrimonio galego veñen a denunciar este acto, manifestan que “Poden sentirse satisfeitos e realizados os vándalos que esnaquizaron o Monumento“”Supoñemos que os vándalos sentironse moi heroes e moi realizados. Agora tentaremos restauralo co diñeiro dos impostos de todos”

A asociación en defensa do Patrimonio galego fixose eco da denuncia de Jose Ignacio Reboreda que hai 7 horas paseaba pola zona e atopouse co monumento esnaquizado, non reparo en sacar o móbil para sacar unha fotografía para denunciar este novo atentado contra o patrimonio dos vigueses e viguesas, fotografía que leva este artigo.

Jose manifestouse: “Ya hay que ser una auténtica alimaña hijo de mala madre y bestia sin refreno para arrancar una escultura forjada en hierro y dejarla tirada. Lo digo y lo repito, el Náutico está fuera de control y en un estado de dejadez que va a pasarnos a todos una factura que no se si podremos hacerle frente. Es hora de actuar para frenar este deterioro que amenaza con ir a más si no lo remediamos!”.

Situado nos xardíns das Avenidas, foi inaugurado en 1896. O pedestal, obra de Jenaro de la Fuente, é de estilo neo-grego e consta dun zócolo cuadrangular graduado con catro dados nos vértices nos que se sitúan, á súa vez, catro estatuas sedentes representando os catro ministerios dos que foi titular Elduayen durante a súa vida política: Gobernación, Facenda, Ultramar e Estado.

Enriba do pedestal atópase a escultura do marqués, obra de Agustín Querol i Subirats, de pé, en actitude sinxela. No brazo esquerdo sostén un abrigo e ten nas mans os planos das obras do porto e do ferrocarril que comunicaba Vigo co interior da Península. A estatua mide 2,70 metros de alto e foi fundida nos talleres Mesriere de Barcelona.

Elduayen foi un enxeñeiro madrileño e deputado por Vigo durante máis de corenta anos. Conseguiu para a cidade importantes logros como o ferrocarril Vigo-Ourense, a escala de vapores Filipinas-Vigo, o hospital do Carme, a estrada Vigo-Baiona, etc.

O día 2 noticiasvigo.es faciase eco do destrozo dunha das esculturas do Pazo Quiñones de León, dous actos en menos de 7 días contra dous patrimonios da cidade. Agardamos que o concello atope ao responsable destes dous feitos.