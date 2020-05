Desviado o tráfico da A-55 á altura de Tui debido a un choque entre dous camións

Un home que circulaba nun camión resultou ferido esta mañá ao colidir contra outro na A-55, ao seu paso por Tui. Por mor do accidente, o tráfico na autovía foi desviado no punto quilométrico 29 en sentido a Portugal pola saída de Randufe.

O sinistro produciuse ao fío das 11:45 horas. Nese momento, unha persoa particular contactou co 112 Galicia para dar conta do accidente.

Acto seguido, desde o CIAE 112 Galicia pasouse o aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, á Garda Civil de Tráfico, aos Bombeiros do Porriño, á Policía Local de Tui e ao servizo de mantemento da vía de circulación.

Arestora, os servizos de emerxencia traballan para asegurar as condicións de seguridade na autovía.