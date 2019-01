Detén a un home que realizou unha agresión sexual a unha menor de 14 anos de idade na rúa viguesa da Florida

A investigación comezou o pasado día 8 de xaneiro, cando a menor en compañía da súa nai, denunciou na comisaria de Vigo, que ese mesmo día e sobre as 20:00 horas, cando saía do portal do edificio onde vive, na zona da Florida, para realizar unha compras, #achegar un individuo, que agarrándoa fortemente do brazo dereito e ameazándoa, lévoa á zona de atrás dun edificio próximo, apartada dos transeúntes, unha vez alí e baixo ameazas realizou varios tocamentos en partes intimas da vítima, á que tenia atemorizada.