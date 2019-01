Detención dun home de 46 anos de idade, nado e domiciliado en Vigo por presunto delito de violencia de xénero

Ás 03:00 horas da madrugada do día de hoxe (10/01/2019), Axentes desta Policía Local

Unha vez no lugar e a través da porta puideron escoitar como no interior dun

suplicando que lle abrise a porta, xa que ela non dispoñía de chaves.

