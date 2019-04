Deteñen ao home ao que imputa un delito de malos tratos no ámbito familiar e intento de homicidio na rúa Numancia de Vigo

Connect on Linked in

Axentes da Policía Nacional han detido a un home de 60 anos residente na cidade de Vigo, ao que se lle imputa un delito de malos tratos no ámbito familiar e intento de homicidio. Os feitos prodúcense sobre as 6:10 horas do día 16 abril, nunha vivenda da rúa Numancia de Vigo , onde o detido agride fisicamente a unha muller de 40 anos, que ao parecer mantiña unha relación sentimental co agresor, causándolle graves lesións na cabeza.

Unha testemuña que escoito os berros da muller cando era agredida, chamou ao 091, desprazándose dotacións á dirección indicada, a vivenda atópase nunha zona escura e a persoa que realizara a chamada ao 091 indícalles o lugar exacto ás dotacións, ao chegar atópanse coa vítima no chan, sangrando abundantemente pola cabeza e ao seu lado un neno de 11 anos que se atopaba tremendamente asustado.

Solicítase servizos médicos, e é trasladada ao hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, á vez entrevístanse coa persoa que realizara a chamada e co menor que é o fillo da vítima, os axentes conseguen acougar o nerviosismo do menor, e así pescudar quen era o autor da agresión á súa nai, o menor cóntalles que se atopaba durmido na cama, e que escoito berros da súa nai, que se levanto da cama e #achegar á porta da rúa da vivenda, e que ve á súa nai sendo

golpeada por un home que el coñece, porque vén algunhas veces por casa, e que lle grita para que deixe de pegar á súa nai, escapando o agresor do lugar, e deixando á muller inconsciente no chan sangrando abundantemente pola cabeza,

Unha vez desprazada a muller agredida ao hospital, e coa axuda do menor as dotacións de Seguridade Cidadá, conseguen pescudar o posible domicilio do agresor, desprazados ata o lugar, son informados que non se atopaba na vivenda e que descoñecían onde podía atoparse nese momento, e que tampouco contestaba as chamadas de teléfono.

No lugar onde ocorreu a agresión, acudiuse Policía Científica para recoller posibles indicciones, probas e mostras e faise cargo da investigación UFAM-VIGO, que realiza múltiples xestións para localizar e deter ao agresor.

A agresión realizuse cun obxecto contundente polas lesións causadas

Polas xestións dunha das patrullas, son informados que A vítima se atopaba ingresada na UCI do hospital, con prognóstico moi grave, con varias feridas por traumatismo na cabeza, que polo lugar das feridas, o agresor pretendía causar o máximo dano á vítima.

As dotacións fanse cargo do menor ao non atopar un adulto que se fixese cargo do mesmo nese momento, sendo trasladado mais tarde ao domicilio dunha coñecida da vítima.

O agresor tiña 18 detencións anteriores, varias delas por delitos violentos

Coñecedores do perigo do agresor, decídese por parte da Policía Nacional, a custodia inmediata da vítima no hospital e a difusión urxente para a localización e detención do agresor, ás distintas unidades de Policía Nacional, Policía Local e Garda Civil, así como aos postos fronteirizos.

É de destacar que ao agresor figurábanlle 18 detencións anteriores por distintos feitos delituosos, varios deles violentos, aínda que non existían denuncias previas por malos tratos á vítima.

Como resultado da coordinación das distintas unidades policiais detéctase a presenza do agresor en Ourense

Por parte da Comisaría provincial de Ourense e tendo coñecemento dos feitos ocorridos en Vigo o día 16, procédese a establecer un dispositivo por se o agresor puidese ser localizado nesta cidade, difundíndoo ás distintas Forzas e Corpos de Seguridade de Ourense e a súa área metropolitana, os datos e fotografía do autor da agresión.

Sobre as 10:00 da mañá de hoxe, unha Unidade de Seguridade Cidadá da Comisaría Provincial de Ourense, localiza o vehículo utilizado na fuxida polo agresor, polo que se dispón un dispositivo de vixilancia discreta nas inmediacións da zona onde se localiza o vehículo, con unidades de paisano da Policía Xudicial (UDEV e UFAM), apoiados nas proximidades e discretamente por dotacións de Seguridade Cidadá da comisaria de Ourense na que participa tamén a Policía Local.

Por unidades de paisano da Comisaría Provincial de Ourense, préstase especial vixilancia á estación de Tren RENFE, a estación de autobuses, os locais próximos de hostalería e de aluguer de vehículos sen condutor que se atopan na zona, entrevistáronse cos vixiantes de ambas as estacións, mostrando a imaxe da persoa que interesaba localizar e deter, dándolle indicacións para que o puxesen de ser localizado en coñecemento da Sala do 091.

Sobre as 13:00 horas de hoxe, recíbese unha chamada na Sala Operativa do 091 da Comisaría de Ourense, por parte do vixiante de seguridade da estación de RENFE, onde informa que a persoa da que se lle ensinou fotografías, atopábase na entrada da estación, acudindo inmediatamente ao lugar o responsable de Seguridade Cidadá e o responsable a UFAM-OURENSE, e que despois de recoñecer ao individuo como presunto autor da agresión a unha muller en Vigo, procédese á súa detención, e personación no Xulgado de Garda da cidade de Ourense.

Participaron nesta investigación e detención do agresor, as Unidades de:

• Seguridade Cidadá de Vigo-Redondela

• UFAM-VIGO

• Seguridade Cidadá de Ourense

• UFAM-OURENSE

Todo o actuado, púxose en coñecemento do Xogado de de Violencia Sobre a Muller Número UNO de Vigo, e o Xulgado de Garda dos de Ourense.