Deteñen a un barón en Teixugueiras por unha suposta agresión á súa parella

Na noite do mércores ás 22:24 horas o 092 recibiu unha chamada, solicitando o auxilio dunha patrulla na zona de Teixugueiras por unha posible agresión.

A Unidade trasladada ao lugar entrevístase coa solicitante do servizo M. G, nacida en Vigo de 43 anos de idade, que comentou aos Axentes que está en proceso de separación, motivo polo que as discusións se han convertido en algo habitual coa súa parella co que aínda convive.

Que esa mesma noite no transcurso dunha discusión o home comezou a gravala co teléfono móbil, solicitándolle ela que cesase en varias ocasións ata que trato de arrebatarlle o citado smartphone sendo agredida como resposta a tal acción, arrebatándolle o dispositivo e dirixíndose a casa dun veciño para refuxiarse.

O agora detido que resultou ser M. C, domiciliado en Vigo de 45 anos de idade recoñece todo o manifestado pola muller excepto a agresión, que segundo parece produciuse en presenza dos dous fillos menores da parella.

En virtude a estes feitos procedeuse á detención do citado pola comisión dun suposto Delito de Violencia de Xénero.