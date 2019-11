Deteñen a un home na rúa arquitecto Bar Boo por agredir á súa parella e a unha amiga nunha cafetería

Sucedeu na tarde de onte, ás 17:06 horas, cando se recibiu unha chamada á Sala de Comunicacións do 092 da Policía Local de Vigo, informando sobre unha presunta agresión nunha cafetería desta cidade da zona da rúa Coruña.

Segundo a informante, un home estaba a agredir a dúas mulleres no interior do local apuntado.

En ruta ao lugar, unha dotación deste corpo foi alertada en vía pública, que o agresor fuxía en dirección rúa López Moura, logrando interceptalo á altura de rúa arquitecto Bar Boo.

Unha vez retido, achégase a moza que advertira á patrulla, resultando ser N. L. F, de Vigo e 32 anos de idade.

A apuntada relatou que estaba cunha amiga, (parella do agora detido), J. G. A, de Moaña e 32 anos de idade, cando nun momento dado, este comezou a golpeala, interpoñéndose entre ambos para frear a agresión e recibindo golpes no peito e os brazos por parte do home.

O aludido indicou que efectivamente discutira coa súa noiva, e que atacara a ambas as ao ser previamente atacado el.

En atención a esta información, os axentes procederon á súa detención pola Comisión dun Delito de Violencia de Xénero.

No momento de proceder a introducilo no vehículo policial, apareceu a outra muller agredida, a súa parella, que resultou ser: A. C. G, de Marin e 37 anos de idade, que mentres avanzaba cara aos actuantes increpáballes a berros, demandando que non llo levasen.

Ao chegar á altura dos axentes e vendo que desatendían as súas esixencias, comezou a dar patadas e golpear nas costas a un deles, motivo polo cal se procedeu á súa detención pola comisión dun Delito de Atentado a Axente da autoridade.

A Unidade procedeu á súa redución para engrilletamiento, sufrindo nese momento unha crise de ansiedade, o que motivou a solicitude de presenza dunha dotación do 112 para o seu traslado ao HAC.

Tras ser dada de alta e unha vez tranquilizada manifestou discutir co seu noivo e agredirse mutuamente, pero que non desexaba denunciar os feitos, o que en ningún caso evitou que ambos finalizasen detidos en virtude ás súas respectivas condutas.