Deteñen a un home que cometera un roubo con violencia na avenida de Buenos Aires de Vigo

A Policía Nacional detivo a un home de 50 anos de idade, de nacionalidade española, e sen domicilio coñecido, por un delito de Roubo con Violencia.

Roubo dun teléfono

Os feitos tiveron lugar á primeira hora da tarde de onte, cando se recibe unha chamada na Sala Operativa do 091, na cal informan que unha persoa fora obxecto dun roubo con violencia e subtraíanlle o seu teléfono móbil.

Inmediatamente se comisionó a unha dotación policial que patullaba pola zona, e que á súa chegada entrevistouse cun home, o cal manifestou que ía camiñando pola rúa, cando un home ao que non coñecía de nada, introduciu a man na súa mochila.

Ao chamarlle a intención, leste comezou a agredirlle propinándolle diversos golpes na cara, ata que logrou tiralo ao chan, onde comezou a darlle patadas.

Nun momento determinado parou de golpealo e meteu a man na súa mochila para roubarlle o teléfono, tras o cal fuxiu do lugar á carreira.

Tras comunicar as características físicas do autor ao resto de indicativos policiais, iniciouse unha ampla procura do mesmo, que finalizou, cando unha dotación localizou a unha persoa que coincidía co que buscaban camiñando pola Avenida de Galicia.

Ao ver aos axentes tratou de fuxir pero foi interceptado e inmobilizado, xa que durante a actuación comportouse de modo violento.

Un dos policías descubriu no interior dun bolso un teléfono idéntico ao que fora roubado momentos antes, polo que se lle fixo chegar a través doutro vehículo policial á vítima, quen desbloqueou o PIN ante os axentes.

Traslado a dependencias policiais

Por iso procedeuse á detención deste home e ao seu traslado a dependencias policiais, onde se lle tomou declaración.

A continuación realizouse unha consulta das bases de datos, na cal se comprobou que xa contaba con antecedentes policiais anteriores, sendo varios deles por feitos similares ao descrito.

A intervención foi levada a cabo por axentes do Grupo de Atención ao Cidadán, da Brigada de Seguridade Cidadá, pertencente á Comisaría de Policía Nacional de Vigo-Redondela, pasando todo o actuado ao dispor do Xulgado de Instrución de Vigo, en funcións de garda.