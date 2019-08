Deteñen a un home responsable de condución temeraria cun absoluto desprezo cara á vida, para escapar das patrullas policiais

A Policía Nacional ha detido a un home de 34 anos de idade, de nacionalidade portuguesa e se domicilio coñecido, imputándolle un delito contra a Seguridade Viaria por condución temeraria, con absoluto desprezo á súa vida e aos demais condutores usuarios das distintas estradas por onde circulaba

Todo comeza no semáforo da Avenida de Madrid á altura do Seminario

Sobre as 03:00 horas desta noite, cando circulaba unha dotación de Policía Nacional rotulada de Atención ao Cidadán da Brigada de Seguridade Cidadá da Comisaría de Vigo-Redondela, e á altura do Seminario, ven como un vehículo Renault Clío que se atopaba no Semáforo da Estrada Vella de Madrid, ao ver a dotación policial, acelera bruscamente e sáltase os semáforos á altura do seminario, cruzando os 4 carrís de entrada e saída a Vigo, iniciando a fuxida cara ao Meixueiro pola autovía A 55, facendo que un vehículo que se incorporaba á cidade tivese que frear bruscamente para non impactar co fuxido.

A dotación inicia a persecución do vehículo fuxido, un Renault Clío de matrícula portuguesa, que non fai caso ás indicacións policiais, tanto acústica como luminosa, e que non só non fai caso das indicacións se non que zigzaguea a unha gran velocidade para evitar que a dotación policial póidalle pasar.

Á altura da saída do Hospital do Meixuerioi e cando o fuxido circula polo carril da esquerda e o policial pola dereita, xira bruscamente para tomar esa saída a propósito que á súa dereita ía o vehículo policial que tivo que efectuare unha freada moi brusca para non ser impactados.

Toman a saída fuxido e perseguidores, e vista a condución temeraria solicítase á Sala do 091, a colaboración de máis dotacións de Policía Nacional e a colaboración da Policía Local de Vigo, e da garda Civil.

Unha vez na saída, o vehículo fuxido fai unha manobra prohibida e volve tomar dirección cara á Autovía A 55, dando comezo de novo a persecución pola Autovía dirección ao Porriño, sempre cos sinais acústicos e os escintileos luminosos por parte do vehículo policial, cuestión que parecía importarlle pouco ao perseguido, que seguían cunha condución temeraria non só pola velocidade se non tamén por que tentaba con volantazos dun ao outro carril, para impactar contra o vehículo policial, que se mantiña a certa distancia tentado evitar que esa conduta puidese poñer en perigo a outros vehículos que circulasen pola Autovía.

Para burlar á patrulla que lle cortaba o paso, entra na Autovía A 55 en sentido contrario cara a Vigo

Que a comunicación constante de coordinación da Sala do 091 co COC da Garda Civil, fai que esta tivese varios puntos cortados para que o vehículo tivese que deterse, á altura da primeira saída do Porriño, a Garda Civil córtalle o paso cun vehículo patrulla, pero de maneira brusca e temeraria, a fuxido xira cara á Nacional 120 dirección Sanguiñeda, onde realiza outro viro temerario e INCORPÓRASE EN DIRECCIÓN CONTRARIA ao sentido da marcha na Autovía A 55, dirección a Vigo.

Que todas as dotacións actuantes de todos os corpos de Seguridade, cortan as entradas á mencionada Autovía A 55, para evitar algún accidente dos vehículos que entraban, e tamén dese xeito ter cortada a saída do fuxido, comunicando en todo momento o perigo da situación á Sala do 091, quen coordinaba coa Sala da Policía Local de Vigo e o COC da Garda Civil, para ir modificando as súas posicións segundo a marcha da persecución.

O fuxido cruzase con polo menos uns 4 vehículos na súa fuga na autovía, que se apartaban á beiravía ao ver os sinais luminosos e acústicas da patrulla da Garda Civil e a de Policía Nacional,

Á altura de novo da Saída do Hospital do Meixueiro, había unha dotación de Policía Local, cortando a entrada do Hospital á Autovía, e subía unha furgoneta en dirección ao Porriño, e que o fuxido case impacta contra ela, freando bruscamente o perseguido e reiniciando a fuga en dirección contraria cara a Vigo.

Na súa fuga, estrélase contra un vehículo da Garda Civil que lle impedía o paso para apartalo da súa traxectoria

Xa na Saída 4 da A 55, (Segade – Bembrive) sae o fuxido en dirección contraria onde se atopaba un vehículo da Garda Civil cortando o paso, o fuxido sen frear envistió ao vehículo da Garda Civil, golpeando a parte frontal de leste cos dous axentes dentro de vehículo, o fuxido tenta de novo incorporarse en dirección contraria á Autovía, pero os vehículos que lle viñan perseguindo non o deixaron entrar nesta, e no seu intento de continuar a fuga, realiza unha nova manobra temeraria, meténdose por un carril sen saída desa vía, impactando contra o garda raíl e un muro non tendo opcións de fuga.

Nese momento os compoñentes dunha Patrulla de Policía Nacional e da Garda Civil, sen darlle tempo de reacción ao fuxido inmobilizárono no propio vehículo, procedendo á súa detención e freado a fuga.

Polo impacto recibido, os dous compoñentes da dotación da patrulla da Garda Civil, necesitaron atención médica por dores cervico-lumbares.

Négase a realizar calquera proba de alcoholemia

Solicitouse a presenza dunha Dotación da Garda Civil de Tráfico, para realizar as probas de alcoholemia, negándose en reiteradas ocasións a realizalas

O vehículo foi retirado polo Guindastre Municipal ao Depósito, e realízanse xestións sobre a titularidade do vehículo conducido polo fuxido, á Policía Portuguesa, a través do Posto Fronteirizo de Tui CFPF, aínda pendente de confirmación.

Ao realizar unha consulta das bases de datos, comprobouse que o detido tiña 1 detención anterior.

A detención foi levada a cabo por axentes do Grupo de Atención ao Cidadán da Brigada de Seguridade Cidadá da Comisaría de Policía Nacional de Vigo-Redondela, e que no dispositivo participaron de maneira activa, varias dotacións da Garda Civil e da Garda Civil de Tráfico, así como varias Unidades da Policía Local de Vigo.

O detido e todo o actuado pasarán ao dispor do Xulgado de Instrución núm. 8 de Vigo, en funcións de garda.