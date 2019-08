Deteñen a un home responsable de danos en varios vehículos co fin de causar roubos no seu interior na Avenida Galicia

Vehículos estacionados na Avenida de Galicia de Vigo

Avisadas as dotacións próximas, e pola pronta presenza dos vehículos uniformados no lugar, viron a un individuo dentro do vehículo mencionado na chamada telefónica ao 091, o cal se atopaba sentado no asento do acompañante, cunha bolsa entre as pernas, e revolvendo o interior do vehículo e botando dentro de dita bolsa os obxectos que ía atopando.