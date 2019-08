Deteñen por segundo día consecutivo a unha muller tras furtos en comercios de Vigo

Na tarde de onte, sendo as 18:40 horas o 092 recibiu unha chamada informando sobre a comisión dun furto na zona do Calvario.

Ao lugar dirixiuse unha patrulla, sendo informados en tránsito de que unha muller subtraera diñeiro da carteira do propietario dun local comercial, facilitando á súa vez a descrición de trazos físicos e indumentaria da autora dos feitos.

Unha vez no establecemento, o afectado R. M. G, natural de Vigo e de 66 anos de idade, manifestou que se atopaba no almacén cando escoitou ruídos que proviñan da zona de vendas, ao dirixirse ao lugar, viu á agora detida saír de detrás do mostrador á carreira e abandonando o local.

Lembrou que nese lugar deixara a súa carteira cunha suma de entre 500€ a 600€, saíndo na procura da persoa fuxida, pero non localizándoa.

Os axentes procederon a realizar unha batida pola zona e arredores, á vez que facilitaban a descrición ao resto de Unidades, ao obxecto de axudar na localización da citada.

Unha vez as patrullas da Policía Local recibiron o comunicado, varios axentes identificárona por intervencións similares de días anteriores, sen ir máis lonxe a difundida por este medio de Prensa, sobre un furto ás 17:53 horas nun local comercial da zona de Príncipe do día de onte.

Mediante colaboración cidadá, pescudaron que collera un taxi, realizando xestións coas diversas empresas desta cidade, pescudando que, efectivamente minutos antes fora trasladada ao seu aloxamento unha muller que coincidía plenamente coas características achegadas pola vítima.

Procedendo a trasladarse ao domicilio indicado onde foron recibidos polo seu pai, que ao ser preguntado negou que a súa filla atopásese no mesmo.

Os axentes desta Policía Local de Vigo, comunicáronlle ao citado que solicitarían unha autorización xudicial de acceso, ao ter a certeza absoluta de que a agora detida atopábase no interior.

Ante esta información, o pai introduciuse na vivenda, saíndo acompañado da referida, que resultou ser R. M. G, nacida en Vigo de 50 anos de idade.

Os Actuantes procederon en virtude aos feitos relatados á súa detención pola comisión dun Delito de Furto.