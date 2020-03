Sendo as 22,12 horas do día de onte mentres unha dotación do Corpo de Policía Local patrullaban por cálea Alcalde Portanet, interceptaron a un vehículo marca Mazda que circulaba detrás do seu, o cal figuraba como subtraído na base telemática de tráfico, procedendo á detención do seu condutor, un home de 43 anos con iniciais V.E.S.A. O vehículo foi trasladado a dependencias Municipais para posterior entrega ao seu propietario.

