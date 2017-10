Detenidas dos personas como presuntas autoras bulos que generaron el pánico vía Whatsapp

Print This Post

Agentes de la Policía Nacional procedieron en el día de ayer, en la localidad sevillana de Dos Hermanas, a la detención de dos mujeres como presuntas autoras de un delito de desórdenes públicos. Las arrestadas difundieron a través de Whats App, en chats de padres y madres de escolares, bulos relativos a la colocación de explosivos en el colegio de sus hijos, por parte de un supuesto clan de delincuentes de origen turco, relacionado con los asesinatos acaecidos recientemente en la ciudad.

Las investigaciones se iniciaron tras conocerse la difusión -a través en grupos de mensajería instantánea, creados por madres y padres de escolares de Dos Hermanas-, de una serie de audios que alertaban de amenazas de un supuesto clan, formado por ciudadanos turcos, relacionado con los asesinatos de una mujer, su hija y la pareja sentimental de la primera ocurridos recientemente en esta ciudad. Los mensajes avisaban de la colocación de bombas en el centro escolar y al mismo tiempo aseguraban que estaban siendo testigos de cómo ardía el centro educativo.

Además, se recibió una llamada en el 112 alertando del supuesto fuego en el colegio, lo que generó la actuación urgente de la Policía Nacional y de los bomberos, quienes comprobaron cuando llegaron al lugar de los hechos que se trataba de una falsa alarma.

Escenas pánico y nerviosismo

Estos bulos difundidos en la red, provocaron que una multitud de padres y madres se personasen en los colegios para recoger a sus hijos, produciéndose escenas de pánico y nerviosismo tanto por su parte como por parte del alumnado. Estos hechos alcanzaron tal gravedad que la propia Policía Nacional, a través de un portavoz, debió desmentir los bulos y llamar a la calma a través de los distintos medios de comunicación.

Una vez restablecida la calma en la localidad, la Policía inició la investigación de los hechos, analizando la llamada realizada al 112 así como los diferentes audios enviados por el chat. Finalmente se consiguió la identificación de las dos personas presuntamente responsables de su difusión, y en el día de ayer fueron detenidas, cada una de ellas en su domicilio. La investigación también aclaró que no existe relación entre ambas y que no fue una actuación premeditada. Tras ser oídas ambas fueron puestas en libertad con cargos, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.