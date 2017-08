Detenido “groomer” que contactaba con menores a través de anuncios de teléfonos móviles

Print This Post

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Jerez de la Frontera a un hombre de 37 años presunto autor de un delito de abuso sexual de menores. La detención se produce tras la denuncia presentada en Gijón, ciudad en la que reside la víctima, por los padres de una menor de tan solo 12 años de edad que habría comenzado a recibir presiones y coacciones a través de la red por un desconocido para que le enviara material de carácter sexual. Iniciadas las primeras diligencias por parte de los agentes de la Comisaría de Gijón, y ante la sospecha de que el responsable de los hechos pudiera residir en la ciudad andaluza, se solicitó la colaboración los investigadores en Jerez.

Los investigadores recabaron informaciones y pruebas que identificaron al presunto autor de los hechos como un varón residente en Jerez que había insertado numerosos anuncios ofertando terminales móviles a precios muy atractivos en portales de compra venta de artículos. La investigación ha demostrado que el detenido llegó a tener 47 de estos anuncios de venta de presuntas réplicas de teléfonos de alta gama de forma simultánea en distintos sitios de Internet.

Primer contacto: anuncios de venta de móviles

De esta manera habría contactado con la menor después de que esta se mostrara interesada en adquirir uno de los supuestos teléfonos tras observar el anuncio en una página web. A partir de ese contacto inicial meramente comercial, se sucedieron unas conversaciones privadas con la joven, siendo perfectamente conocedor que la chica con la que contactaba tenía tan solo 12 años de edad. En esas conexiones más personales, trató de ganarse su confianza intentando influenciarla, convencerla y alentarla a que realizara actos de índole sexual y le remitiera fotos y vídeos de los mismos o incluso que los realizara a través de programas informáticos que permiten la comunicación en tiempo real entre dos personas distantes.

Ante las presiones recibidas y el contenido de las incitaciones que recibía, la menor decidió informar a sus padres de lo que ocurría, quienes inmediatamente procedieron a realizar la correspondiente denuncia en la Comisaría de la ciudad asturiana. Este fue el punto de inicio de intensos trabajos policiales para determinar la identidad del autor y conseguir averiguar que se trataba de un vecino de Jerez, de 37 años de edad, que fue detenido como presunto autor de un delito contra la libertad sexual de la menor.

Grooming: chantaje a menores

La conducta del arrestado se encaja en una nueva tipología delictiva que se define como el conjunto de estrategias que una persona adulta desarrolla para ganarse la confianza de una menor a través de Internet con el último fin de obtener concesiones de índole sexual, normalmente sus autores usan primero un acercamiento lleno de engaños pasando posteriormente al chantaje para obtener imágenes comprometidas de la víctima menor de edad y, en casos extremos, pretender un encuentro en persona llegando a ser varías víctimas coaccionadas y acosadas por el mismo autor.

Las investigaciones continúan con el objetivo de determinar si el detenido ha ejercido acciones similares contra otras u otros menores en la red.

El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Jerez.

Consejos para los menores

La Policía Nacional recuerda la importancia de educar a los niños y adolescentes y prevenirles en pautas seguras para navegar en la Red y evitar ser víctima de grooming y otros delitos. Entre esos consejos destaca el no proporcionar o compartir nunca imágenes privadas o comprometedoras a través de las redes sociales; desconfiar siempre de desconocidos, -en el mundo virtual no todo el mundo es quien dice ser-; mantener los equipos actualizados y protegidos para evitar el robo de archivos; no ceder nunca al chantaje del acosador y solicitar la ayuda de un adulto o de la Policía en caso de estar siendo víctima de acoso o intimidación en Internet. Si ha sido víctima de una situación de acoso es importante guardar todas las pruebas que puedan demostrar ese delito como conversaciones, mensajes o capturas de pantalla.

Los ciberagentes de la Policía Nacional ponen a disposición del ciudadano la siguiente dirección para poner en conocimiento de la Policía este tipo de hechos: www.policia.es/colabora.php.