Detidas 32 persoas pertencentes a unha organización criminal dedicada ao tráfico de haxix

A Garda Civil da 4ª Zona en Andalucía, no marco do esforzo operativo contra o narcotráfico que está a desenvolver na área do estreito e a súa zona de influencia, xunto á DAVA da Axencia Tributaria, desenvolveu a operación policial “FREO” na que se detivo a 32 persoas dedicadas ao tráfico de haxix a gran escala desde o Norte de África ata as costas do Campo de Xibraltar.