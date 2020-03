Detido en Vigo por agredir á súa parella cando se negou a manter relacións sexuais con el

Un home de 60 anos domiciliado en Vigo, F. S.S., foi detido por, supostamente, agredir á súa parella, unha muller de 32 de orixe cubana, cando se negou a manter relacións sexuais con el.

Segundo precisaron fontes policiais, os feitos tiveron lugar este domingo sobre as 1,33 horas, cando unha muller contactou coa sala de comunicacións do 091 desde a zona de Travesía de Vigo para informar de que fora agredida polo seu marido.

Tras desprazarse ao lugar, os policías entrevistáronse con esta persoa, que se atopaba en estado de ansiedade. Así, as investigacións apuntaron a que a súa parella quixera manter relacións sexuais con ela e, ante a súa negativa, propinoulle agresións que lle deixaron marcas na cara.

Por este motivo, evacuouse nunha ambulancia do 061 á vítima, que manifestou que, tras a agresión, o seu marido abandonara o domicilio. Posteriormente, o home compareceu no portal do edificio e foi identificado e detido pola suposta comisión dun delito de violencia de xénero.

RECUPERACIÓN DE VEHÍCULO

Por outra banda, este domingo, unha veciña da rúa García Barbón alertou de que un vehículo estivera estacionado en dobre fila toda a noite. Así, sobre as 12,32 horas, os axentes desprazáronse ao lugar, onde descubriron que o turismo, que non presentaba danos, figuraba como subtraído e dado de baixa temporal na base de datos desde o día anterior.

Posteriormente, retirouse ao depósito municipal, onde estará ao dispor do seu propietario unha vez que este realice os trámites da retirada da denuncia por roubo.