Detido en Vigo por ameazar de morte á súa parella, da que ten unha orde de afastamento

Axentes da Policía Local de Vigo detiveron a un veciño da cidade, C. R. C., de 42 anos de idade, como presunto autor dun delito de violencia de xénero, tras ameazar de morte e tentar agredir á súa parella, e outro de quebrantamento de condena, por vulnerar unha orde de afastamento.

Segundo informaron fontes policiais, os feitos tiveron lugar na tarde do luns, cando unha dotación acudiu a un domicilio da rúa Pizarro, alertada polos veciños, que escoitaran unha forte discusión e berros dun home que ameazaba de morte á súa parella.

Cando os axentes chegaron, xa non había ninguén na vivenda, pero realizaron unha inspección polas zonas comúns do edificio e no exterior do mesmo. Precisamente, na porta do garaxe, un axente sorprendeu a un condutor, acompañado dunha muller, que pretendía saír do inmoble e que, ao decatarse da presenza policial, deu marcha atrás de inmediato.

O policía logrou acceder ao interior antes de que se pechase a porta e localizou o coche do sospeitoso que, ao ver achegarse o axente, manobrou bruscamente e comezou a descender aos pisos inferiores do aparcamento para fuxir.

Durante esas manobras, e dado que levaba o portelo baixado, o axente puido escoitar, mentres tentaba que o coche se detivese, como ameazaba de morte á muller que o acompañaba. Finalmente, xa na planta -3, o condutor detivo a marcha e, mentres lle gritaba, virouse alzando un puño para agredir á súa parella.

Nese momento, o axente, que conseguira achegarse sen ser detectado, abriu a porta e sacou ao condutor, reducíndolle e procedendo á súa detención. Ao comprobar os datos do detido, a Policía constatou que ten en vigor unha orde de afastamento con respecto á muller coa que estaba (que manifestou que non quería denuncialo), así como unha orde de procura e detención emitida polo xulgado do Penal número 2 de Vigo.