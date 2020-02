Detido en Vigo tras agredir a súa parella, que se atopaba no hospital xunto ao seu fillo ingresado

Este suceso tivo lugar este pasado sábado ás 13:51 horas cando se recibiu unha chamada á Sala de Comunicacións do 092 da Policía Local de Vigo, a chamada tivo lugar desde o Hospital Álvaro Cunqueiro.

Todo apuntaba a que se produciu un episodio de violencia de xénero, atopándose a dotación desprazada ao lugar a E. B. C, de Vigo e 23 anos de idade, na entrada principal.

A muller estaba acompañada por persoal de seguridade do centro, descalza e mostrando visibles lesións no pescozo, compatibles cun forcexeo.

Relatou aos axentes que se atopaba cun dos seus fillos menores, ingresado nunha das habitacións por unha doenza.

A súa parella compareceu no lugar, indicando que viña dunha “esmorga”, ante a solicitude da muller para que a relevase no coidado do menor, negouse.

A negativa foi a orixe dunha discusión, no transcurso da cal, ela tratou de abandonar a habitación, flanqueándolle o home o paso, situándose na porta de acceso .

Ante os seus intentos por abandonar o lugar, o home comezou a forcejear con ela e a empuxala, causándolle as lesións observadas pola unidade.

Tomou entón a iniciativa de pedir axuda telefonicamente ao seu pai, aínda que o episodio fixo que varias persoas acudisen a auxiliala, momento que aproveitou para fuxir e esconderse no propio hospital ata a chegada do seu proxenitor.

Unha vez atopáronse os tres, ambos os homes agredíronse mutuamente, tras o cal o agora detido ausentouse do hospital e a vítima solicitou a presenza policial.

Unha vez solicitada a información, os axentes iniciaron trámites para a localización do presunto agresor A. O. V, de Vigo e 29 anos de idade, que pouco despois compareceu no propio centro hospitalario sendo detido pola comisión dun delito de violencia no ámbito familiar/xénero.