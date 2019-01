Detido un home na rúa Pizzarro por presunta agresión machista en presenza dos seus tres fillos menores de idade

O marido xa non se atopaba na vivenda, pero foi localizado polos axentes pouco despois nas inmediacións do domicilio.

O marido xa non se atopaba na vivenda, pero foi localizado polos axentes pouco despois nas inmediacións do domicilio.

No forcexeo ela resultou ferida no dedo pulgar da man dereita, ademais de ser empuxada, todo iso en presenza dos tres fillos menores de idade.

No forcexeo ela resultou ferida no dedo pulgar da man dereita, ademais de ser empuxada, todo iso en presenza dos tres fillos menores de idade.

Segundo informou a Policia Local o domingo, neste caso de madrugada, sobre as 00.35 horas, foi arrestado un home de 41 anos, nacido en Marrocos e veciño de Vigo. Os feitos tiveron lugar na rúa Pizarro, onde unha muller chamara á policía despois de manter unha forte discusión co seu marido, que lle recriminaba que falase moito cos seus veciños.

Segundo informou a Policia Local o domingo, neste caso de madrugada, sobre as 00.35 horas, foi arrestado un home de 41 anos, nacido en Marrocos e veciño de Vigo. Os feitos tiveron lugar na rúa Pizarro, onde unha muller chamara á policía despois de manter unha forte discusión co seu marido, que lle recriminaba que falase moito cos seus veciños.

Os axentes dirixíronse a el e foron recibidos por un home que se atopaba nun forte estado de axitación e que empezou a insultar aos policías. Segundo o relato da Xefatura Local, estes instaron a que chamase á súa parella para comprobar que todo estivese ben, pero este “respondeu que non chamaría a ninguén, poñéndose cada vez máis agresivo, polo que os actuantes indicáronlle que se identificase, negándose a iso en varias ocasións, ata que finalmente sacou unha carteira do peto do pantalón, tirándolla a un dos actuantes, para acto seguido tentar agredir ao axente, momento no que ambos os comparecentes procederon ao seu inmovilización e posterior engrilletamiento”.

Os axentes dirixíronse a el e foron recibidos por un home que se atopaba nun forte estado de axitación e que empezou a insultar aos policías. Segundo o relato da Xefatura Local, estes instaron a que chamase á súa parella para comprobar que todo estivese ben, pero este “respondeu que non chamaría a ninguén, poñéndose cada vez máis agresivo, polo que os actuantes indicáronlle que se identificase, negándose a iso en varias ocasións, ata que finalmente sacou unha carteira do peto do pantalón, tirándolla a un dos actuantes, para acto seguido tentar agredir ao axente, momento no que ambos os comparecentes procederon ao seu inmovilización e posterior engrilletamiento”.

A suposta vítima non se atopaba no domicilio, senón que se acudiu no lugar pouco despois. Segundo contou, momentos antes tivo unha forte discusión coa súa parella, chegando este a suxeitala fortemente polo pescozo, tentando estrangulala. Con todo, nun momento dado púidose zafar del e acabou escondéndose no garaxe do edificio.

A suposta vítima non se atopaba no domicilio, senón que se acudiu no lugar pouco despois. Segundo contou, momentos antes tivo unha forte discusión coa súa parella, chegando este a suxeitala fortemente polo pescozo, tentando estrangulala. Con todo, nun momento dado púidose zafar del e acabou escondéndose no garaxe do edificio.

Intervención dun policía portuario nun cumpreanos