Detido por un delito de roubo con forza en Teis

Unha vez no lugar a Patrulla observa ao condutor apearse cun pack de botellas de auga, presentando unha brecha na fronte da que manaba abundante sangue. Os Axentes pregúntanlle por este feito comentando espontaneamente que “vai comprar substancias estupefacientes a unha vivenda do lugar e que un colega déralle un cabezazo”.

Compróbase que a furgoneta pertence a unha empresa desta cidade, manifestando o agora detido que non era súa e non sabía como chegara alí, aínda que levaba as chaves da mesma no peto dereito do pantalón.

En atención a estes feitos comunícanse coa empresa titular da furgoneta e son informados que a citada posiblemente fose subtraída do almacén en que estaba gardada.

Ao obxecto de comprobar este particular trasládanse, -co agora detido que acompañou voluntariamente á Patrulla- ao referido almacén onde se entrevistaron co responsable, que lles manifestou que a furgoneta estaba aberta e coas chaves na guantera, pero para acceder á mesma tiveran que romper o soporte dun cadeado da zona enrejada na que se atopaba.

Tras fracturar o citado elemento cargara a furgoneta con material que había no almacén, como: varios packs de auga, coca cola e cartóns de leite.

En atención a esta información procederon á detención do citado pola comisión dun delito de roubo con forza resultando ser I. L. F, nacido en Jaca Huesca e domiciliado en Vigo de 34 anos de idade.

Unha vez detido comezou a ameazar aos axentes mostrándose moi agresivo, tanto é así que no traslado ao Centro Médico dentro dos dereitos que lle asisten e para ser tratado da ferida na fronte, dábase cabezazos contra o biombo de protección do vehículo patrulla como máxima expresión da súa rabia.