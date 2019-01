Detido un mozo de 20 anos tras agredir supostamente á súa noiva embarazada á que retiña no seu domicilio

A moza explicou que J. P. C. volveuse controlador e que lle impedía saír á rúa para que non se relacionase. Así mesmo, contou aos axentes que comezaron os malos tratos e que cada vez era máis violento. A moza aproveitou que o seu noivo estaba a ducharse para escaparse, pero el decatouse, alcanzouna e golpeouna, segundo o relato policial. Ela finalmente puido zafarse del e, coa axuda dunha muller, esconderse no garaxe, desde onde chamaron ás autoridades.

