Detienen a un hombre en el Casco Vello por no usar mascarilla y atacar a los agentes cuando se lo solicitaron

Esta madruga, a las 01:10 horas, una patrulla de la Policía Local de Vigo, realizaba labores de control y vigilancia del uso de la mascarilla en la zona del Casco Viejo, con motivo de la alarma sanitaria por COVID-19.

Atendiendo a este cometido, observaron a¬†un var√≥n, sin mascarilla, apercibi√©ndole para que la utilizase, neg√°ndose a hacerlo.¬†El rese√Īado mostraba una actitud hostil hacia la patrulla, siendo preguntado por el motivo de no utilizar¬†la mascarilla. Replic√≥ de malos modos que¬†padec√≠a hipertensi√≥n,¬†indic√°ndole que, si era as√≠, es persona de riesgo y no motiva la no utilizaci√≥n de mascarilla.

Al insistirle en que debía utilizarla, el hombre se puso violento y más hostil hacia los agentes, motivo por el cual le requirieron para que se identificase, negándose rotundamente a ello. Finalmente hizo entrega de su documentación personal, pero al informarle que iba a ser propuesto para sanción por no utilizar la mascarilla y negativa a identificarse, comenzó a encararse con los policías.

Al no portar mascarilla, uno de los agentes, al percatarse de que se le acercaba, le indic√≥ que se alejase y mantuviese la distancia de seguridad.¬†En ese momento, el ahora detenido, trat√≥ de propinarle dos codazos,¬†que el agente esquiv√≥, teniendo que reducirlo y procediendo a la inmediata Detenci√≥n de √Ā. R. L. S de Barcelona de 67 a√Īos de edad, por la Comisi√≥n de un Delito de Atentado.