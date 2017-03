149 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O Secretario Xeral da ONU, Ban Ki-moon, declarou sobre este día: “O 25 de marzo de 1985, Alec Collett foi secuestrado por varios homes armados cando traballaba no Líbano para o Organismo de Obras Públicas e Socorro das Nacións Unidas para os Refuxiados de Palestina no Próximo Oriente (OOPS), foi secuestrado por elementos armados en 1985. O seu corpo foi atopado no val de Bekaa en Líbano en 2009.

Nos últimos anos, o Día Internacional de Solidariedade cos membros do persoal detidos ou desaparecidos cobrou unha importancia aínda maior coa intensificación das agresións contra as Nacións Unidas. Trátase dun día para impulsar a adopción de medidas, esixir xustiza e reforzar a nosa decisión de protexer aos funcionarios e ao persoal de mantemento da paz das Nacións Unidas, así como aos nosos colegas da comunidade de organizacións non gobernamentais e a prensa.



